De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

José De Cauwer vindt dat we realistisch moeten zijn over Wout van Aert en zet wat dat betreft iedereen met de voeten op de grond. Stellen dat het beste nog moet komen wat Van Aert betreft, zou overdreven zijn.

De Cauwer is samen met Karl Vannieuwkerke afgezakt naar Siena voor de Strade Bianche. Voor Sporza hebben ze alvast al een reportage gemaakt van hun bezigheden in Italië. Zo zijn ze in de buurt geweest van de kerktoren van Montalcino. Dat doet Karl Vannieuwkerke dan weer denken aan de wijn Brunello di Montalcino.

Het doet hem de volgende vraag stellen: wordt Wout van Aert ook beter met de jaren? De Cauwer komt met een nuchter en eerlijk antwoord. "Nee, nee, nee. Dat denk ik niet. Met alles wat er gebeurd is, zou het al heel goed zijn om terug te komen op zijn niveau." Laat ons niet vergeten welk hoog niveau Van Aert in het verleden al haalde.

De Cauwer schetst verwachtingen over Van Aert

Het zou al prima zijn om dat niveau terug te evenaren, met alle valpartijen die hij in zijn carrière al heeft meegemaakt. Ook de voorbereiding op het huidige wegseizoen verliep met horten en stoten. Wat mogen we verwachten in de Strade? "Mocht ik in de ploegleiding van Wout zitten, zou ik al blij zijn met een goede, stevige wedstrijd."

Laat ons wel wezen: het is ook niet zo dat Van Aert de grote favoriet is. Die rol is weggelegd voor een zekere Sloveen die zijn eerste koers van het jaar rijdt. "Alles hangt er vanaf of Pogacar twee minuten wegrijdt. Dan moet je daarover niet spreken." Dan kan er nog wel gekeken worden hoe Wout zich verhoudt tegenover andere renners.

Uitkijken naar de basis bij Van Aert

Het is misschien wel vooral belangrijk om in de eerste plaats naar zichzelf te kijken. "Hij moet goed meedoen en blijk geven van een goede basis", zegt De Cauwer over Van Aert. "Dat moet het zijn." Dan zet Van Aert al een stap in de juiste richting.