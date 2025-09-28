Van de Velde probeert op WK, maar begrijpt Italianen niet goed: "Jammer"

De Belgische vrouwen hebben zich niet kunnen tonen in de finale van het WK wielrennen. Julie Van de Velde probeerde wel, maar werd al snel gegrepen.

Zonder Lotte Kopecky of Justine Ghekiere, die vorig jaar allebei in de top tien eindigden in Zürich, was het bijzonder moeilijk voor de Belgen om een degelijke uitslag neer te zetten in Rwanda. Julie Van de Velde liet zich wel zien.

Op zo'n 80 kilometer van de streep viel ze aan en kreeg ze onder meer Shirin Van Anrooij mee. Het peloton met de Italianen op kop gaf haar wel niet meer dan een halve minuut en ze werd snel weer ingelopen.

"Het is jammer dat ik niet meer ruimte kreeg. Als we met dat groepje meer ruimte hadden gekregen, zou ik misschien langer kunnen overleven. Toen ik teruggepakt werd, zat ik even op de limiet", zei Van de Velde achteraf bij Sporza.

Verre ereplaatsen voor de Belgen

Ze hoopte dat het zou stilvallen, maar dat liet Italië niet toe. Van de Velde wachtte dan op Vanpachtenbeke om rond te draaien, maar alleen konden ze niet doen tegen het peloton. "Jammer, we hebben ons best gedaan."

Van de Velde kwam als 41ste en eerste Belgische over de streep, op 12'58". Vanpachtenbeke kwam als 43ste in dezelfde groep binnen. Marieke Meert eindigde in een volgend groepje en werd 46ste op 16'14".