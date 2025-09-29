Bakelants stelt zich vragen bij Uijtdebroeks: "Zorgde voor ergernis bij Evenepoel"

Remco Evenepoel zakte erdoor op Mount Kigali en de Muur van Kigali. Cian Uijtdebroeks wachtte niet, maar zorgde dat niet voor nog meer ergernis bij Evenepoel?

Door een gezakt zadel had Remco Evenepoel op Mount Kigali en de Muur van Kigali last van krampen aan zijn hamstrings. De wereldkampioen tijdrijden zakte erdoor en kwam in een derde groepje terecht. 

Cian Uijtdebroeks zat wel in een achtervolgende groep op Pogacar en Del Toro, terwijl Evenepoel bleef sukkelen met zijn fiets. Evenepoel wisselde uiteindelijk twee keer van fiets en verloor daardoor veel tijd én energie. 

Zorgde Uijtdebroeks voor ergernis bij Evenepoel? 

Uijtdebroeks was zo een tijdje de beste Belg in koers, maar Jan Bakelants vraagt zich af of het feit dat Uijtdebroeks op dat moment een betere indruk liet, niet voor extra zenuwachtigheid zorgde bij Evenepoel. 

Kon Uijtdebroeks niet anders ingezet worden, bijvoorbeeld door hem meteen te laten wachten? "Dat hij Remco gewoon voorbijreed en niet meteen vol op sleeptouw nam, zorgde mogelijk voor bijkomende ergernis bij de kopman", stelt Bakelants bij HLN. 

Volgens Bakelants zorgde dat er zelfs voor dat de mentale tank van wat Evenepoel aankan, iets sneller volliep. Het kan een verklaring zijn waarom Evenepoel niet meer helder kon denken en bij zijn tweede fietswissel besliste om af te stappen en te wachten. 

