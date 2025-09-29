"Dat zei ik tegen hem": Meurisse probeerde Pogacar op andere gedachten te brengen

Tadej Pogacar trok in de slotkilometer van Mount Kigali stevig door en deed iedereen naar adem happen. Xandro Meurisse had nochtans geprobeerd om de Sloveen op andere gedachten te brengen.

Vorig jaar kwam de aanval van Tadej Pogacar op 100 kilometer van de streep in Zürich als een verrassing, dit jaar wist iedereen dat de koers daar zou ontploffen. Mount Kigali zou het WK in een plooi leggen.

"Het parcours was hiervoor ontworpen", zei Pogacar achteraf. Ook de Belgen wisten dat Pogacar zijn troeven op tafel zou gooien op Mount Kigali, al probeerde Xandro Meurisse dat nog uit het hoofd van de Sloveen te praten.



Wat zei Meurisse tegen Pogacar?

Net voor Mount Kigali was duidelijk te zien dat Meurisse nog even naast Pogacar ging rijden om met hem te praten. "Ik zei hem om het rustig te doen op de klim, maar zijn antwoord was negatief", verklapte Meurisse achteraf bij Sporza.

"Hij zei: 'We'll try. Vorig jaar gingen we op minder dan 100 kilometer, nu op meer dan 100 kilometer.'" Pogacar hield woord en viel aan in de slotkilometer van Mount Kigali. Enkel Juan Ayuso kon volgen, even later kwam ook Isaac Del Toro aansluiten.

Enkele kilometers later, op de Muur van Kigali, moest Ayuso passen en stonden Pogacar en Del Toro er alleen voor. De jonge Mexicaan moest passen op 66,6 kilometer van de streep, Pogacar reed solo verder en werd opnieuw wereldkampioen.