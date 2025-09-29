Einde seizoen door polsbreuk: Ilan Van Wilder reageert aangeslagen

Voor Ilan Van Wilder zit het seizoen erop na het WK in Rwanda. In de wegrit kwam hij al vroeg ten val, hij liep een polsbreuk op.

Het WK in Rwanda begon voor Ilan Van Wilder op een fantastische manier met een bronzen medaille in de tijdrit. In de wegrit moest Van Wilder een belangrijke rol spelen voor Evenepoel in de finale, maar na 45 kilometer liep het mis.

Achteraan het peloton werd er gevallen aan hoge snelheid en Van Wilder was een van de slachtoffers. Na enkele onderzoeken werd een polsbreuk vastgesteld bij Van Wilder. Bondscoach Serge Pauwels voelde de bui al hangen.



Lees ook... Zwaar verdict voor Ilan Van Wilder na valpartij op WK in Rwanda

Van Wilder reageert teleurgesteld na polsbreuk

"Hij had heel veel pijn. Dat was niet het beeld van een renner die over een week terug aan het koersen is", zei Pauwels bij Sporza. Op zijn sociale media reageerde Van Wilder zelf op zijn valpartij en opgave.

"Dit was niet de manier waarop ik mijn eerste WK wilde afsluiten. Ik brak mijn pols bij een valpartij die ik niet kon vermijden. Ik ben enorm teleurgesteld dat ik mijn wegrit en meteen ook mijn seizoen moet beëindigen met geweldige benen en helaas ook een breuk."

"Toch ben ik blij met mijn seizoen en trots op wat ik heb bereikt. Ik heb wat tijd nodig om uit te rusten en te herstellen, maar ik zal zeker super gemotiveerd zijn voor wat er nog komen zal."