"Zo kennen we hem": één gevoel overheerst bij ouders van Evenepoel na zilveren medaille

De ouders van Remco Evenepoel waren niet aanwezig in Rwanda, zij supporterden vanuit Schepdaal. Zij waren vooral trots op de vechtlust van hun zoon.

De ouders van Remco Evenepoel zijn vaak aanwezig op koersen, maar het WK in Rwanda lieten ze aan zich voorbij gaan. Vanuit het supporterscafé in Schepdaal volgden ze wel alles samen met tientallen supporters.

Zij zagen Evenepoel zilver pakken in Kigali. "De beste renner van de wereld heeft gewonnen", zei papa Patrick eerlijk bij VRT NWS journaal. "Remco zelf heeft alles gegeven, we zijn heel trots."



Begrijpelijke emoties bij Evenepoel

Ook bij mama Agna overheerste er vooral fierheid nadien. "Dit zilver is evenveel waard als goud", vond ze. "Het mooiste vind ik dat Remco bleef vechten en gaan. Zo kennen we hem. En hij staat er toch maar weer, hé."

Dat haar zoon na de aankomst minutenlang op de grond bleef zitten en zijn emoties de vrije loop liet gaan, vindt Agna niet meer dan normaal. "Het zijn winnaars, ze gaan allemaal voor de eerste plaats."

Als de ontgoocheling is doorgespoeld bij Evenepoel zal dat wellicht ook wel plaats maken voor fierheid en trots, denkt ze. "Iedereen juicht graag voor de eerste plaats, maar dit moeten we ook vieren met een feestje."