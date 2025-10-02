Hoelang blijft Evenepoel nog King of de World in tijdrijden? José De Cauwer kijkt wie hem kan bedreigen

Foto: © photonews

De dominantie van Remco Evenepoel in het internationale tijdrijden roept de vraag op wie hem in de toekomst kan bedreigen. Sporza-analist José De Cauwer blikt vooruit en bespreekt de mogelijkheden van opkomend talent.

Tijdens een gesprek met Renaat Schotte op Sporza wordt Filippo Ganna aangehaald als potentiële uitdager. “Ik kom nog eens terug op Ganna. Hij heeft die Europese tijdrittrui nog niet. Zal dat er ooit van komen?”, vraagt Schotte.

De Cauwer antwoordt heel nuchter op die vraag. “Als Evenepoel eens niet meedoet.” Daarmee geeft hij aan dat Ganna voorlopig geen aanspraak maakt op de titel zolang Evenepoel actief is in het tijdrijden.

Parcours

Ook het type parcours speelt een rol in de analyse. “Je zou kunnen hinten op een vlak parcours, maar ook daar is Evenepoel de man”, stelt De Cauwer. “Een parcours met hoogtemeters is zeker niet voor Ganna.”

Weinig opvolging in de jeugdreeksen

De Cauwer wijst erop dat Evenepoel nog steeds jong is en dat er in de jeugdreeksen geen directe opvolger klaarstaat. Als voorbeeld noemt hij Jakob Soderqvist, de wereldkampioen bij de beloften. “Kijk naar een Jakob Soderqvist: op zijn leeftijd was Evenepoel al Europees kampioen”, aldus De Cauwer.

Tot slot maakt De Cauwer een algemene inschatting van de situatie. “Dichterbij komen, ja. Maar die stap zetten naar Evenepoel, dat wordt voor alles en iedereen moeilijk.” Daarmee onderstreept hij dat de kloof met de wereldkampioen voorlopig niet eenvoudig te dichten is.

