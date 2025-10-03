Cian Uijtdebroeks legt uit waarom hij zijn contract bij Visma-Lease a Bike niet uitdoet

Cian Uijtdebroeks (22) verlaat verrassend Visma-Lease a Bike en rijdt de komende drie seizoenen voor Movistar. Uijtdebroeks geeft nu zelf meer uitleg bij die transfer.

Na twee jaar trekt Cian Uijtdebroeks vroegtijdig de deur achter zich dicht bij Visma-Lease a Bike. Hij had er nog een contract tot eind 2027, maar rijdt vanaf volgend seizoen dus bij het Spaanse Movistar.

Een opvallende overstap, Uijtdebroeks geeft dan ook meer uitleg. "Ik bevind me in een fase in mijn carrière waarin verdere ontwikkeling als klassementsrenner in grote rondes essentieel is geworden", zegt Uijtdebroeks op de website van Movistar.



Nieuwe kansen voor Uijtdebroeks bij Movistar

"Ik ben ervan overtuigd dat Movistar Team – en renners zoals Enric Mas in het bijzonder – me kunnen helpen groeien in deze discipline en geweldige resultaten kunnen behalen. Deze ploeg heeft ook een sterke traditie in heuvelachtige klassiekers, en ik geloof dat deze omgeving me kan helpen groeien."

Volgens Richard Plugge, CEO van Visma-Lease a Bike, lagen de ambities van de ploeg en Uijtdebroeks te ver uit elkaar. Dat bevestigt ook Uijtdebroeks zelf. "Ik voel nu dat het tijd is om nieuwe grenzen te verleggen in mijn ontwikkeling en nieuwe uitdagingen aan te gaan."

"Visma-Lease a Bike is en blijft een van de beste teams ter wereld met een zeer specifieke benadering van wielrennen. De afgelopen twee jaar heb ik veel geleerd over trainingsmethoden, voeding en vele andere aspecten van professioneel wielrennen."