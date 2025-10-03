Een outsider minder: Mads Pedersen moet EK laten schieten en zet punt achter zijn seizoen

Mads Pedersen komt zondag niet aan de start van het EK op de weg. De Deen moet noodgedwongen een punt zetten achter zijn seizoen.

Op het EK tijdrijden werd al duidelijk dat Mads Pedersen niet goed in zijn vel zat. De Deen mikte op een goed resultaat, maar werd uiteindelijk pas vijftiende op ruim twee minuten van Remco Evenepoel.

Pedersen zou vrijdag de Münsterland Giro rijden en zondag het Europees kampioenschap, maar moet voor beide koersen afhaken. De Deen is ziek en zet ook meteen een punt achter zijn seizoen.

Denemarken heeft met Mattias Skjelmose, vierde op het WK in Rwanda, en Jonas Vingegaard wel nog twee ijzers in het vuur voor het EK. Door de vele hoogtemeters was Pedersen ook geen favoriet voor het EK.

Boerenjaar van Mads Pedersen

De Deen kan wel terugblikken op een prachtig seizoen met veertien overwinningen. Pedersen won onder meer een rit in Parijs-Nice, vier ritten in de Giro, het Deens kampioenschap tijdrijden en een rit in de Vuelta. Pedersen pakte in de Giro en de Vuelta ook de puntentrui.

Na Pogacar en Van der Poel was Pedersen ook een van de beste renners van het voorjaar met een tweede plaats in de E3 Saxo Classic en de Ronde van Vlaanderen een derde plaats in Parijs-Roubaix. Gent-Wevelgem zette hij naar zijn hand met een solo van 56 kilometer.