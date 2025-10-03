José De Cauwer is streng voor Cian Uijtdebroeks na alweer nieuwe transfer

Cian Uijtdebroeks verraste iedereen met zijn onverwachte transfer naar Movistar. José De Cauwer ziet een stevige uitdaging voor Uijtdebroeks bij zijn nieuwe ploeg.

Cian Uijtdebroeks werd in 2022 prof bij BORA-hansgrohe, maakte in 2024 de overstap naar Visma-Lease a Bike en vanaf volgend jaar rijdt hij voor het Spaanse Movistar. Daar tekende hij een contract tot eind 2029.

"Cian een transfer? Echt?! Dit is zijn derde ploeg op 22-jarige leeftijd... Dat wijst op een bepaalde onrust", zegt José De Cauwer bij Sporza. Uijtdebroeks is heel gretig en ambitieus, maar zag bij Visma-Lease a Bike te weinig kansen.



De stap naar Movistar lijkt vreemd, maar volgens De Cauwer hoeft het voor Uijtdebroeks geen slechte zaak te zijn. Uijtdebroeks was voor De Cauwer niet op zoek naar een nieuwe werkgever, maar vooral naar zichzelf.

Uitdaging voor Uijtdebroeks bij Movistar

Bij Visma-Lease a Bike sloeg Uijtdebroeks een paar stappen over, maar kreeg hij ook last van blessures. Die blessures zijn nu van de baan, maar De Cauwer ziet voor Uijtdebroeks nog een andere uitdaging bij Movistar.

"Het wordt vooral zaak voor Cian om die ene coach te vinden die echt tot hem doordringt en rust bijbrengt. Want altijd die stap willen overslaan... Op termijn werkt dat averechts", stelt De Cauwer namelijk.