Makelaar Carera deelt details over hoe transfer van Uijtdebroeks tot stand kwam

Cian Uijtdebroeks verlaat Visma-Lease a Bike en rijdt vanaf volgend jaar voor Movistar. Volgens zijn makelaar Alex Carera was er snel een akkoord tussen alle partijen over de transfer.

De transfer van Remco Evenepoel naar Red Bull-BORA-hansgrohe ging al maanden of zelfs jaren in de lucht, maar de overstap van Cian Uijtdebroeks naar Movistar zag werkelijk niemand in de wielerwereld aankomen.

"Het gaat louter om sportieve redenen", zegt zijn makelaar Alex Carera bij Sporza. Volgens Carrera hebben ze met Visma-Lease a Bike gekeken naar het aantal kopmannen bij de Nederlandse ploeg.



Te veel concurrentie voor Uijtdebroeks bij Visma-Lease a Bike

Met Vingegaard, Yates en Jorgenson, maar ook jonge talenten zoals Nordhagen en Piganzoli zijn dat er veel. Uijtdebroeks had zich bij Visma-Lease a Bike dus moeten schikken naar de belangen van de ploeg, maar is ook ambitieus.

Bij Movistar zal Uijtdebroeks volgens Carrera die wel kansen krijgen. "Voor je een goed klassement kan proberen te halen, moet je ook leren verliezen. Maar als je niet kan deelnemen, is dat moeilijk."

Twee weken voor het WK heeft Carrera de zoektocht naar een nieuwe ploeg opgestart. Twee dagen voor het WK was er een akkoord tussen Visma-Lease a Bike, Movistar en Uijtdebroeks. "De onderhandelingen zijn niet moeilijk verlopen. De drie partijen gingen akkoord."