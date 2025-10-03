Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel: bondscoach Pauwels waarschuwt voor gevaar

Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel: bondscoach Pauwels waarschuwt voor gevaar

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Na het zilver op het WK op de weg wil Remco Evenepoel nu wel goud pakken in de wegrit op het EK. Bondscoach Serge Pauwels weet echter dat het geen makkelijke opdracht wordt.

Met 202,5 kilometer en zo'n 3.400 hoogtemeters oogt de wegrit van het EK in Frankrijk minder lastig dan het WK in Rwanda, waar er zo'n 5.500 op 267 kilometer bedwongen moest worden. Toch waarschuwt bondscoach Serge Pauwels

"We mogen het niet onderschatten. Rwanda was zwaar, maar dit is in zijn geheel nóg meer ‘klimmen'", zegt hij bij HLN. Wat Pauwels wil zeggen is dat de beklimmingen langer zijn dan in Rwanda en elkaar nog sneller opvolgen. 

Lees ook... Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

Hij vergelijkt het dan ook met een zeer lastige overgangsrit in het middengebergte in de Tour, die door een gebrek aan controle vaak nog slopender is dan een gewone bergetappe. En de concurrentie is ook niet min. 

Pauwels rekent Evenepoel bij de favorieten voor EK-wegrit

Aan de start van de EK-wegrit staan onder meer Pogacar, Almeida, Ayuso, Skjelmose en Vingegaard. Maar voor Pauwels is het duidelijk dat Evenepoel ook zeker in orde is en mikt op goud in de wegrit van het EK. 

"Hij heeft gepiekt naar deze periode, is op het juiste moment in vorm en is supergemotiveerd. Ik voel dat hij echt wil gaan voor die nog ontbrekende kampioenschapstitel", besluit de bondscoach nog. 

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
Serge Pauwels

Meer nieuws

Widar wil revanche en onthult reden voor mislukte WK-wegrit: "Geen excuus, maar..."

Widar wil revanche en onthult reden voor mislukte WK-wegrit: "Geen excuus, maar..."

09:00
Wordt hij echt uitdager van Pogacar en Evenepoel? Vingegaard verklapt zijn opvallend doel voor het EK

Wordt hij echt uitdager van Pogacar en Evenepoel? Vingegaard verklapt zijn opvallend doel voor het EK

08:00
📷 "Niet doorsnee": Remco Evenepoel trekt er op z'n eentje op uit voor EK-wegrit

📷 "Niet doorsnee": Remco Evenepoel trekt er op z'n eentje op uit voor EK-wegrit

07:30
Nu hij alle tijdrittitels in één jaar pakte: stopt Remco Evenepoel met deze discipline?

Nu hij alle tijdrittitels in één jaar pakte: stopt Remco Evenepoel met deze discipline?

07:00
Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

Remco Evenepoel geeft Serge Pauwels mooi cadeau na winst op EK tijdrijden

18:30
Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

Jan Bakelants snijdt gevoelig onderwerp aan, Tom Boonen wil er zelfs niet op ingaan

21:30
Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

Tom Boonen deelt ferme steek uit aan Soudal Quick-Step

20:30
Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026

Mis niks van de cross: dit is de volledige kalender voor de winter van 2025-2026

20:00
Klaas Lodewyck aan de tand gevoeld: Wat geheimzinnigs heeft Evenepoel uitgespookt op EK en WK tijdrijden?

Klaas Lodewyck aan de tand gevoeld: Wat geheimzinnigs heeft Evenepoel uitgespookt op EK en WK tijdrijden?

19:00
De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

De logica zelve ondertussen: Paul Magnier pakt derde overwinning op rij in CRO Race

18:00
Hoelang blijft Evenepoel nog King of de World in tijdrijden? José De Cauwer kijkt wie hem kan bedreigen

Hoelang blijft Evenepoel nog King of de World in tijdrijden? José De Cauwer kijkt wie hem kan bedreigen

17:00
"t Is zot, hé?" Yves Lampaert bereikt heel mooie mijlpaal in zijn carrière

"t Is zot, hé?" Yves Lampaert bereikt heel mooie mijlpaal in zijn carrière

16:30
🎥 VIDEO Fun Factor: Urska en Tadej dagen iedereen uit voor waanzinnige Pogi Challenge

🎥 VIDEO Fun Factor: Urska en Tadej dagen iedereen uit voor waanzinnige Pogi Challenge

16:00
Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

Serge Pauwels wikt en weegt de kandidaten voor de wegrit op het EK

02/10
Eli Iserbyt rijdt niet tegen paard op Winkel Koerse: één van de Planckaerts vervangt hem

Eli Iserbyt rijdt niet tegen paard op Winkel Koerse: één van de Planckaerts vervangt hem

15:00
Remco Evenepoel legt uit hoe het komt dat België zo goed is in tijdrijden: "Hij is het fundament"

Remco Evenepoel legt uit hoe het komt dat België zo goed is in tijdrijden: "Hij is het fundament"

14:00
Deed Pogacar het doelbewust op het WK? "Hij heeft pesthekel aan hem"

Deed Pogacar het doelbewust op het WK? "Hij heeft pesthekel aan hem"

13:30
Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

Na opnieuw goud voor Evenepoel: Pauwels maakt één iets heel duidelijk

02/10
"Als ik de dertig gepasseerd ben": Evenepoel wil er voorlopig niet aan denken

"Als ik de dertig gepasseerd ben": Evenepoel wil er voorlopig niet aan denken

13:00
Geen Belgen in de mixed team relay: bondscoach Pauwels zegt helder waarom

Geen Belgen in de mixed team relay: bondscoach Pauwels zegt helder waarom

12:30
🎥 Boonen pakt uit met heerlijk verhaal over Ibrahimovic: "En wie ben jij?"

🎥 Boonen pakt uit met heerlijk verhaal over Ibrahimovic: "En wie ben jij?"

12:00
Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

Oplopende frustraties bij Evenepoel: Boonen en Bakelants geven hun ongezouten mening

11:00
Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

Tourwinnares Ferrand-Prévot moet stevige domper slikken en punt zetten achter haar seizoen

10:00
Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

Stilaan moedeloze Ganna pakt alweer zilver en is klaar en duidelijk over Evenepoel

02/10
Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

Pakt Evenepoel ook goud in de EK-wegrit? De Cauwer: "Als hij die les geleerd heeft"

02/10
Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

Belgische renster Mieke Docx doet emotionele oproep: "Ben er nog niet klaar voor"

02/10
Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

Fikse kritiek op ex-renner die te gast was in Rwanda

01/10
Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

Opdracht duidelijk voor Iserbyt en co: Jurgen Mettepenningen legt de lat heel hoog

01/10
Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

Red Bull-BORA-hansgrohe kondigt komst van extra vertrouweling van Evenepoel aan

01/10
Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

Grote naam stopt met koersen en heeft daar een heel goede reden voor

01/10
Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

Wat scheelt er nu? Bondscoach uit zijn twijfels over Evenepoel in EK tijdrijden

01/10
Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

Zwaaiende Evenepoel: wat ging er fout ondanks goud op het EK tijdrijden?

01/10
📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

📷 Locatie voor EK van 2026 bekendgemaakt: op maat van thuisrijder

01/10
Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

Wat een raket! Remco Evenepoel knalt naar de Europese titel in het tijdrijden

01/10
EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

EK tijdrit of wegrit winnen? Evenepoel zegt welke de belangrijkste is

01/10
Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

Geheimdoenerij rond afwezigheid van Alaphilippe op EK in eigen land

01/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tom Boonen Serge Pauwels Filippo Ganna Tadej Pogacar Klaas Lodewyck Jose De Cauwer Jan Bakelants Yves Lampaert Eli Iserbyt Tom Dumoulin Patrick Evenepoel Marijn De Vries Pauline Ferrand-Prévot Justine Ghekiere Juan Ayuso Julie De Wilde Zlatan Ibrahimovic Julian Alaphilippe Victor Campenaerts

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved