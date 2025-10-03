Nog geen gewonnen spel voor Evenepoel: bondscoach Pauwels waarschuwt voor gevaar

Na het zilver op het WK op de weg wil Remco Evenepoel nu wel goud pakken in de wegrit op het EK. Bondscoach Serge Pauwels weet echter dat het geen makkelijke opdracht wordt.

Met 202,5 kilometer en zo'n 3.400 hoogtemeters oogt de wegrit van het EK in Frankrijk minder lastig dan het WK in Rwanda, waar er zo'n 5.500 op 267 kilometer bedwongen moest worden. Toch waarschuwt bondscoach Serge Pauwels.

"We mogen het niet onderschatten. Rwanda was zwaar, maar dit is in zijn geheel nóg meer ‘klimmen'", zegt hij bij HLN. Wat Pauwels wil zeggen is dat de beklimmingen langer zijn dan in Rwanda en elkaar nog sneller opvolgen.



Hij vergelijkt het dan ook met een zeer lastige overgangsrit in het middengebergte in de Tour, die door een gebrek aan controle vaak nog slopender is dan een gewone bergetappe. En de concurrentie is ook niet min.

Pauwels rekent Evenepoel bij de favorieten voor EK-wegrit

Aan de start van de EK-wegrit staan onder meer Pogacar, Almeida, Ayuso, Skjelmose en Vingegaard. Maar voor Pauwels is het duidelijk dat Evenepoel ook zeker in orde is en mikt op goud in de wegrit van het EK.

"Hij heeft gepiekt naar deze periode, is op het juiste moment in vorm en is supergemotiveerd. Ik voel dat hij echt wil gaan voor die nog ontbrekende kampioenschapstitel", besluit de bondscoach nog.