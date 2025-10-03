Pogacar een peer stoven? Pauwels ziet gouden kans voor Evenepoel

Remco Evenepoel wil zondag voor het eerst Europees kampioen op de weg worden. Als dat niet lukt dan krijgt Evenepoel volgend jaar een herkansing in... Slovenië.

Het Europees kampioenschap op de weg is het enige dat Remco Evenepoel nog moet afvinken op de kampioenschappen. Op het Belgisch kampioenschap, wereldkampioenschap en de Olympische Spelen pakte hij al minstens één keer de titel op de weg en in het tijdrijden. 

Het EK tijdrijden won Evenepoel al twee keer (2019 en 2025), maar het EK op de weg ontbreekt dus. In 2021 pakte Evenepoel al eens zilver in de wegrit, hij werd in een sprint à deux geklopt door Sonny Colbrelli. 

De échte reden voor tweede fietswissel Evenepoel? Boonen en De Wolf denken het te weten

Europees kampioenschap in Slovenië in 2026

In de wegrit krijgt Evenepoel dit jaar een parcours op zijn maat met 3.400 hoogtemeters en 202,5 kilometer. Als Evenepoel de Europese trui wil, dan zal hij wel Tadej Pogacar moeten kloppen. Geen makkelijke opdracht. 

Volgend jaar trekt het EK naar de Sloveense hoofdstad Ljubljana, maar het parcours moet nog voorgesteld worden. "In het hol van de leeuw. Zou ook wel mooi zijn", lacht bondscoach Serge Pauwels bij HLN. 

"Maar als je dan toch Europees kampioen wordt, doe je ‘t vooral best in een jaar waarin je níet de regenboogtrui verovert. Zodat je maximaal genot uit dat sterrenshirt kan halen." Volgend jaar wordt het WK in Montréal gereden, waar Pogacar opnieuw topfavoriet zal zijn. 

Serge Pauwels
Remco Evenepoel

