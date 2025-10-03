Widar wil revanche en onthult reden voor mislukte WK-wegrit: "Geen excuus, maar..."

Op het WK in Rwanda draaide de wegrit bij de beloften voor Jarno Widar uit op een mislukking. Op het EK in Frankrijk hoopt hij beter te doen.

De WK-wegrit was voor Jarno Widar een van de weinige redenen om nog een jaar belofte te blijven, hij wilde de eerste Belg ooit worden die bij de beloften wereldkampioen werd. Maar hij moest tevreden zijn met een 34ste plaats.

Widar had zijn dag niet en lijkt ondertussen ook de oorzaak te weten van die slechte dag. "De dag voor de wedstrijd heb ik diarree gehad. Ik wil dat niet inroepen als excuus, al kan het wel een reden zijn voor mijn krampen", zegt hij bij Sporza.

Intussen voelt Widar zich weer klaar voor de EK-wegrit van zaterdag. Met steile klimmetjes is het parcours iets meer op maat van de punchers, maar Widar denkt dat het parcours hem ook wel moet liggen.

Widar weet wie hij in de gaten moet houden

"Het seizoen is bijna afgelopen. Ik ben trots op wat ik getoond heb. Ik wil zaterdag nog één keer alles geven. Het EK winnen, zou een mooie troostprijs zijn." En Widar weet ook al wie hij in de gaten moet houden: Lorenzo Finn.

De Italiaan werd in Kigali wereldkampioen bij de beloften, vorig jaar werd hij nog wereldkampioen bij de junioren. "Als je hem klopt, dan ben je Europees kampioen", klinkt het resoluut bij Widar.