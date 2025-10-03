"Zelfs Van Aert en Van der Poel niet": Merlier begrijpt het niet meer

De Münsterland Giro wordt vrijdag de laatste wedstrijd van Tim Merlier als Europees kampioen. Een verlenging van zijn titel zit er niet in, door het zware parcours staat Merlier niet aan de start.

Een jaar geleden sprintte Tim Merlier in Hasselt naar de Europese titel op weg. Na twee Belgische titels (2019 en 2022) was het zijn derde titel bij de profs. Als Europees kampioen won Merlier maar liefst zeventien keer.

Een tweede Europese titel op rij zal Merlier niet pakken, door het zware parcours zit hij niet in de selectie. Merlier vindt het dan ook jammer dat WK en EK op maat is van hetzelfde type renner.

"Niet alleen voor de sprinters, ook voor klassieke sprinters", zegt Merlier bij Sporza. "Zelfs Mathieu en Wout proberen het dit jaar niet om wereld- of Europees kampioen te worden. Dat zegt veel, vind ik."

Weinig kansen voor sprinters op het WK

Merlier kon al drie keer sprinten voor de Europese titel, maar op het WK zijn de klassieke types en de klimmers ieder jaar aan zet. Het laatste WK voor sprinters dateert al van 2016 in Doha, in 2017 in Bergen werd er op een lastig parcours ook gesprint voor de zege.

Pas in 2028 in Abu Dhabi krijgen de sprinters nog eens een kans op het WK. "Ik zal het niet meemaken, vrees ik. Terwijl toch elke generatie sprinters een WK verdient", besluit Merlier nog.