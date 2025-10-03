"Zit niet op mij te wachten": Tim Merlier gaat breken met jarenlange traditie

Tim Merlier verlegde zijn focus de voorbije jaren naar de weg, het veldrijden liet hij steeds meer links liggen. Duikt hij deze winter het veld in?

Sinds de coronacrisis heeft Tim Merlier het veldrijden steeds meer losgelaten. In het seizoen 2019/2020 reed hij nog 25 crossen, in 2020/2021 nog tien. Dat aantal crossen daalde ieder seizoen verder.

In 2021/2022 werkte Merlier acht crossen af, in 2022/2023 zes en twee seizoenen geleden vier. Vorig seizoen kwam Merlier rond de jaarwisseling enkel aan de start in Loenhout (negende) en Gullegem (21ste).



Lees ook... "Zelfs Van Aert en Van der Poel niet": Merlier begrijpt het niet meer

Geen veldrijden voor Merlier deze winter?

Dit seizoen, dat zaterdag van start gaat in Meulebeke, lijkt Merlier aan zich aan zich voorbij te laten gaan. "Het kriebelt wel om te crossen, maar ik denk niet dat het veldrijden echt op mij zit te wachten", zegt Merlier bij Sporza.

Voor Merlier begon het wegseizoen eind januari al in de AlUla Tour, pas na de Tour of Holland (14 tot 19 oktober) zet hij een punt achter zijn seizoen. "Om dan snel weer beginnen te trainen voor het veld: dat wordt moeilijk."

Al laat Merlier nog een kleine opening om toch in actie te komen dit seizoen in het veld. "Maar de organisatoren mogen me altijd proberen te overtuigen."