9 op 11! Opnieuw prijs voor Paul Magnier: "Ik heb er geen woorden voor"

Paul Magnier heeft opnieuw een overwinning behaald in de CRO Race. De jonge Fransman van Soudal Quick-Step bevestigde zijn sterke vorm met een vierde ritzege in deze ronde.

Tijdens de vijfde etappe van de CRO Race lag het zwaartepunt op de Plesivica, een klim van zeven kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van vijf procent. Deze beklimming bevond zich in de laatste 25 kilometer van het parcours, net na de laatste tussensprint.

De kopgroep begon aan de klim met een voorsprong van meer dan een minuut, maar het peloton verhoogde het tempo om de sprinters te lossen. De voorsprong werd volledig tenietgedaan voor de top van de klim.

Standhouden

Magnier wist zich goed staande te houden op de beklimming. Met steun van ploeggenoten Antoine Huby en Pepijn Reinderink bleef hij uitstekend gepositioneerd in de afdaling, die technisch en snel was. Ondanks pogingen van enkele renners om weg te rijden, bleef het peloton grotendeels bijeen.

Onder de rode vod bevond Magnier zich nog op de vijftiende positie. Dankzij een krachtige inspanning van Reinderink kon hij zich naar voren werken. In de laatste 200 meter toonde Magnier opnieuw zijn sprintcapaciteiten en pakte hij zijn veertiende overwinning van het seizoen.

9 op 11

“Ik heb geen woorden voor wat het betekent om vandaag te winnen en voor de tweede keer in drie weken vier ritten in een ronde te winnen. Het is gewoon geweldig”, zei Magnier in een persbericht van Soudal Quick-Step aan onze redactie. “Ik dacht dat het vandaag te zwaar zou zijn voor mij, maar ik voelde me goed op de laatste klim en het team heeft ongelooflijk werk geleverd tot het einde. Zonder hen en hun steun was deze overwinning niet mogelijk geweest.”

Met deze prestatie verstevigde Magnier zijn positie in het puntenklassement. Hij kijkt uit naar de slotetappe op zondag, waar hij opnieuw zal proberen te scoren. “Er is nog één kans op zondag en we zullen ons best doen om de week goed af te sluiten”, aldus Magnier.

De overwinning in deze etappe betekent de negende zege in elf wedstrijddagen voor Magnier. Daarmee bevestigt hij zijn status als een van de meest succesvolle renners van het moment binnen het team van Soudal Quick-Step.