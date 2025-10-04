Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

Kon Jarno Widar in afwachting van de koers bij de elite al voor een (gouden) medaille zorgen? België ging daar alleszins volop voor en Widar heeft het helemaal waargemaakt op het EK voor beloften.

Het WK voor beloften was één grote ontgoocheling voor Jarno Widar. Hij had uit voorzorg afgezegd voor het WK tijdrijden en kende vervolgens een totale offday in de wedstrijd waar hij voor bij de beloften bleef koersen dit jaar. Geen betere manier om zo'n opdoffer door te spoelen dan te scoren in de volgende koers. Met het EK kwam er al snel een nieuw kampioenschap aan.

Ruim 130 jonge renners gingen van start in Guilherand-Granges. De Deen Sorensen en de Luxemburger Morang waren de leiders aan het einde van de eerste lus. België wilde geen ontsnapping missen, waardoor onder andere Jasper Schoofs in de achtervolging ging. Sorensen en Morang hadden er echter geen probleem mee om met hun tweetjes vooraan te koersen.



België controleert in dienst van Widar

Hun verhaal was echter ook relatief snel voorbij: aan het einde van de tweede grote lus passeerde een compact peloton van net geen vijftig renners de streep. België besloot in dienst van Widar de koers vervolgens te controleren en ook Frankrijk nam verantwoordelijkheid. Dat belette de Ier O'Brien niet om weg te rijden, met achter hem de groep der favorieten.

Widar toonde zich gretig in aanloop naar de laatste helling, maar ondertussen bouwde O'Brien zijn voorsprong wel uit. De achtervolgers werden in aantal groter, door de terugkeer van een groep met ook de Belgen Van Kerckhove en Vanhuffel bij. Op de Val d'Enfer moest het dan gebeuren voor zij die O'Brien nog van de Europese titel wilden houden.

Widar maakt het af na geweldige aanval

En jawel, daar kwam dan de aanval van Widar! Hij ging zelfs in één klap op en over O'Brien. De Fransman Decomble kwam nog wel achter hem aan. Widar moest in de slotkilometers een voorsprong van een tiental seconden verdedigen. Dat deed hij met brio: hij stapt binnenkort over naar de profs met een Europese titel op zak!