"Hij lachte daar altijd mee": Ex-ploegmaat zegt hoe het zit met Michael Vanthourenhout

Wat kan Michael Vanthourenhout dit seizoen presteren. In een gesprek met de Krant van West-Vlaanderen laat Klaas Vantornout zijn licht schijnen over het seizoen van de West-Vlaming.

Klaas Vantornout, voormalig ploegmaat van Michael Vanthourenhout, bevestigt de constante aanwezigheid van de renner in het veldritpeloton. “Van Michael kan je vooraf al zeggen dat hij er zal staan”, aldus Vantornout. Hij verwijst naar hun gezamenlijke periode in dezelfde ploeg, waarin Vanthourenhout als jonge twintiger werd gezien als zijn opvolger. “Michael lachte daar altijd mee, maar hij heeft dat met verve gedaan”, stelt Vantornout.

De evolutie van Vanthourenhout is volgens Vantornout duidelijk zichtbaar. “Tot enkele jaren geleden won Michael zelden een cross”, merkt hij op. Sinds de eerste grote overwinning is er volgens hem sprake van een toename in zelfvertrouwen. Die ontwikkeling heeft zich vertaald in meerdere zeges en een stabiele positie in het klassement.



Technisch parcours als troef

Vantornout benadrukt dat Vanthourenhout behoort tot een specifieke categorie renners. “Hij is net als Eli Iserbyt een pure crosser, wat tegenwoordig een uitzondering is”, zegt hij. Die typering wijst op een specialisatie die niet meer vanzelfsprekend is in het huidige veldritlandschap.

Met het oog op de komende kampioenschappen ziet Vantornout mogelijkheden voor Vanthourenhout. “Het BK in Beringen en het WK in Hulst lijken me wel iets voor hem”, verklaart hij. Beide omlopen staan bekend om hun technische karakter, wat aansluit bij de capaciteiten van Vanthourenhout.

Vorig seizoen

Michael Vanthourenhout, 31 jaar en actief bij Pauwels Sauzen-Altez Industriebouw, heeft het seizoen 2024-2025 afgesloten met vijf overwinningen. Hij won in Ardooie, Dublin (Wereldbeker), Namen (Wereldbeker), Herentals (X2O) en Brussel (X2O). Daarnaast werd hij eindwinnaar van de Wereldbeker en staat hij bovenaan de UCI-ranking.