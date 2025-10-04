Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

Vandaag werd met de Exact Cross in Meulebeke de eerste cross van het jaar afgewerkt. De zege in de Berencross ging naar Joran Wyseure.

Voor de cross van start ging waaiden twee bomen om op het parcours. Die werden door de organisatie vakkundig verwijderd voor de wedstrijden van start gingen. Ook heel wat geplaatste dranghekken waren omgewaaid.

Veiligheid

Er was geen enkel gevaar voor de veiligheid. De cross kon gewoon doorgaan zoals gepland, zo was te horen bij de organisatie. “De veiligheid voor renners en bezoekers is gegarandeerd”, klinkt het bij de Krant van West-Vlaanderen.



Lees ook... Michael Vanthourenhout wil meteen scoren, maar start met twijfels in Meulebeke

Het bleef een vrij gesloten cross bij de mannen. Op twee ronden van het einde reden nog enkele renners samen op kop, onder leiding van Michael Vanthourenhout. Maar ook in de achtergrond gaven renners zich nog niet gewonnen.

De zege was uiteindelijk voor Joran Wyseure die in de laatste ronde wegreed. Laurens Sweeck is tweede, Vanthourenhout eindigde op de derde plek

Kalender

Bij de vrouwen ging de overwinning naar de Nederlandse Inge van der Heijden. Zij was in de sprint sneller dan haar landgenote Aniek van Alphen.

De komende maanden wordt er op verschillende fronten gecrosst. De volledige kalender kan je raadplegen bij Wielerkrant, via deze link.