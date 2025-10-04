Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

Als er bij Remco Evenepoel een grijns op het gelaat verschijnt, weet je al dat hij een duidelijke mening heeft over iets. Hij denkt niet dat de finale van het EK meer in zijn voordeel is dan in dat van Pogacar.

Evenepoel heeft samen met zijn ploegmaats de media te woord gestaan in een persconferentie, maar maakte ook nog tijd voor een babbel met VTM NIEUWS. "Het is iets dat ik graag heb", zegt hij aan de commerciële zender over het EK-parcours. "Het is een lastig en nerveus parcours. Het heeft veel weg van een klassieker. Met de huidige vorm is het goed te doen."

Evenepoel verwacht een minder grote slijtageslag dan op het WK door de behoorlijk vlakke aanloop. Daarna belooft het een harde koers te worden. "Vanaf de eerste lange klim zal het stevig zijn. Alle hoogtemeters komen in die eerste 120 à 130 kilometer. Op die korte tijdsspanne zijn het toch 3500 hoogtemeters. Op dat vlak zal de finale wel wat lastiger aanvoelen en veel harder zijn."



Niet in de comfortzone van Vingegaard

De finale heeft wel wat weg van Luik-Bastenaken-Luik. Speelt dat in het voordeel van Evenepoel? "Tadej heeft ook al een paar keer Luik-Bastenaken-Luik gewonnen", grijnst Evenepoel. "Voor Jonas Vingegaard is het misschien een type wedstrijd dat hij nog niet echt gewend is. Het is wel duidelijk dat de eerste drie ronden eerder voor klimmers zijn en daarna is het eerder een Ardennenklassieker."

Evenepoel heeft natuurlijk gelijk: hij won Luik-Bastenaken-Luik twee keer, maar Pogacar al drie keer. De Belgische kopman hoopt op een scenario waarbij vrij snel een groep favorieten wegrijdt. " Dan moet iedereen een beetje naar elkaar kijken. Dan is het proberen een goed moment uit te zoeken. Het zou natuurlijk een ideaal scenario zijn om alleen aan te komen."

Evenepoel verwacht snel duidelijkheid na lange klim

Op die lange steile klim zal er wel aan de boom geschud worden? "Of dat door mij gedaan wordt? Dat kan, afhankelijk van de koerssituatie. Ik denk gewoon dat de beste klimmers daar naar boven zullen komen. Hoe er tegenwoordig geklommen wordt, kan het zijn dat we daar in groepjes de top halen. Daarna is het nog maar een zestigtal kilometer tot de finish en zal de koers rap gereden zijn."