Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

Waarom loopt het voor Remco Evenepoel niet zoals op het WK? Misschien omdat hij twee troeven heeft, in de vorm van twee nieuwe ploegmaats, die er in Rwanda niet bij waren en in Frankrijk wel.

Die luisteren naar de namen Maxim Van Gils en Tiesj Benoot. Voor Van Gils wordt het EK zijn eerste koers in meer dan een maand na zijn deelname aan de Bretagne Classic. Het verhaal van Benoot is bekend: hij zou in principe wel meedoen aan het WK in Kigali, maar liep een coronabesmetting op en moest een streep trekken door die plannen.

Nu is Benoot wel weer klaar voor de dienst en ook Van Gils zal aantreden op het EK. Ook zij hebben tijdens een persmoment vooruitgeblikt naar het kampioenschap van komende zondag. "De afgelopen maand ben ik gelukkig gezond", zegt Van Gils, die de Ronde van Polen moest verlaten wegens ziekte. "Dat alleen al is al een overwinning waard."



Lees ook... Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

Van Gils sluit EK-podium niet uit

Een fitte Van Gils sluit niet uit dat mits een goede dag het EK-podium realistisch is voor hem. In de eerste plaats start hij natuurlijk wel om Evenepoel te helpen. "Remco verkeert in een topconditie", stelt Van Gils iedereen gerust. "Ik hoop dat ik een zo goed als mogelijke dag heb, zodat ik iets kan bijdragen aan de ploeg." Daar rekent Remco ongetwijfeld op.

Het zou Van Gils ook helpen om op een goed blaadje te staan bij Remco, die volgend jaar zijn ploegmaat wordt bij Red Bull-BORA-hansgrohe. Ook Benoot is weer helemaal fit. "Het deed pijn om op tv naar het WK te moeten kijken. Ik heb een paar dagen gebaald, daarna heb ik de knop omgedraaid."Ik ben wel blij dat ik nu gezond in Frankrijk aanwezig ben."

Pogacar het lastig maken voor de finale

Benoot kent het klappen van de zweep wat kampioenschappen betreft en licht een tipje van de tactische sluier op. "Het zou dom zijn om Pogacar zomaar naar de finale te laten gaan. In de breedte zijn we iets sterker dan Slovenië, dat moeten we uitspelen."