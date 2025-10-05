Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK
Foto: © photonews

Remco Evenepoel wil op het EK wielrennen revanche pakken na zijn zilver op het WK in Rwanda. En daarvoor heeft hij een duidelijk plan.

Voor Remco Evenepoel is de wegrit op het EK misschien nog belangrijker dan het WK. Het is voor Evenepoel het enige hiaat op zijn palmares wat de kampioenschappen betreft. In 2021 pakte Evenepoel al eens zilver op het EK. 

Het parcours in Frankrijk is zo'n 65 kilometer korter, maar telt toch nog altijd 3400 hoogtemeters. "Dit parcours is veel selectiever dan Rwanda. Op een goede dag zou ik hier altijd mee moeten doen voor de prijzen", zei Evenepoel op zijn persconferentie. 

Neemt België de koers weer in handen op het EK?

Op het WK controleerden de Belgen de vroege vlucht, maar zo brachten ze ook Pogacar op een relatief makkelijke manier naar Mount Kigali. Toch wil Evenepoel het niet plots anders aanpakken op het EK. 

"We zullen sowieso collectief onze verantwoordelijkheid nemen. Maar ik moet bezig zijn met twee gedachten. Ik moet klaar zijn als er een vroege aanval komt, maar wanneer ik zelf iets over heb, wil ik ook zelf iets proberen. Ik ben een winnaar en wil zo ook koersen."

Evenepoel droomt ervan om alleen binnen te komen, maar weet ook dat dat met Pogacar aan de start niet gemakkelijk zal zijn. "Ik ben alvast klaar voor meerdere scenario’s", besloot Evenepoel nog. 

Remco Evenepoel

