Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

Met het EK op het programma moet Tim Merlier afscheid nemen van zijn Europese trui. Eerder droeg Merlier ook al twee keer de Belgische driekleur.

De laatste koers van Tim Merlier in zijn Europese trui eindigde vrijdag in mineur. In de Münsterland Giro kwam hij samen met zijn ploegmaats Jordi Warlop en Bert Van Lerberghe ten val op zo'n zes kilometer van de streep, Merlier gaf op.

Dinsdag staat Merlier normaal gezien aan de start van Binche-Chimay-Binche, maar dat zal opnieuw in de normale trui van Soudal Quick-Step zijn. Zondag moet Merlier zijn Europese trui na een jaar afgeven.

Belgische trui of Europese trui?

Na de Belgische titel in 2019 en 2022 was het voor Merlier al de derde keer in zijn carrière dat hij een jaar lang een kampioenentrui mocht dragen. Merlier heeft dan ook genoten van zijn jaar in de Europese trui.

"Ik was heel trots om ermee te koersen. De adrenaline, de emotie en de ontlading die ik voelde op het EK zal ik nooit vergeten", zegt Merlier bij Sporza. Hij merkte ook dat de Europese trui meer leefde bij het publiek dan de Belgische.

"Wat kleuren betreft, geniet de Belgische trui mijn voorkeur, maar met de Europese trui heb ik meer erkenning gekregen", spreekt Merlier toch zijn favoriet uit. In zijn Europese trui mocht Merlier ook zeventien keer juichen.