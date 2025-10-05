Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

Als er constant vergelijkingen met Mathieu van der Poel de ronde doen, zou je daar als renner al makkelijk van kunnen gaan zweven. Tibor Del Grosso blijft er echter nuchter bij.

Tibor Del Grosso is nog altijd maar 22, maar de vergelijkingen met Mathieu van der Poel zijn de laatste seizoenen nooit ver weggeweest. Een deel van de verklaring is dat Van der Poel bij Alpecin-Deceuninck ook eerst naam maakte in het veld en daarna een succesvolle overstap maakte naar de weg. Del Grosso bewandelt min of meer diezelfde weg.

Door zo vaak met Van der Poel vergeleken te worden, komt Del Grosso wel al op jonge leeftijd constant in de spotlights te staan. Del Grosso gaat er echter goed mee om. "Het komt allemaal wel een beetje stapsgewijs hoor", zegt hij bij In De Leiderstrui. "Ik heb natuurlijk niet stilgezeten de afgelopen jaren en in de cross gaat het al langere tijd goed."



Del Grosso beschouwt aandacht als bevestiging

Zijn positieve ontwikkeling brengt logischerwijs meer belangstelling van de media met zich mee. Zeker in zijn eigen land. Zo kijkt hij er tegenaan. "De aandacht is alleen maar leuk en ook een soort bevestiging dat je goed bezig bent en tot één van de betere renners van Nederland behoort. Echt druk voel ik daar niet van", aldus Del Grosso.

Dat is heel goed nieuws, want Nederland moet het van Del Grosso hebben op het EK. Van der Poel doet niet mee en ook klimmers als Arensman en Mollema zijn afwezig. Del Grosso is echter al aan een langer koersblok bezig. Voor hem is het dus niet evident om op het EK nog een keer te pieken. Hij denkt wel dat de vorm nog goed is en hoopt in de EK-wegrit en op het WK gravel nog twee goede wedstrijden te rijden.

Eerste keer tegen Evenepoel en Pogacar

Het EK levert sowieso een primeur op in de carrière van Tibor Del Grosso. "Ik heb nog nooit tegen Remco Evenepoel en Tadej Pogacar gereden, dus het zal verschroeiend hard gaan. Ik heb desondanks goede moraal."