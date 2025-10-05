Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

Demi Vollering heeft voor het eerst in haar carrière een titel gepakt op een groot kampioenschap. De Nederlandse rondde een solo van 38 kilometer af.

Op het WK in Rwanda moest Demi Vollering nog tevreden zijn met een zevende plaats, maar op het EK in Frankrijk was de Nederlandse wel de sterkste. Ze maakte het harde werk van haar ploeg af en won met meer dan een minuut voorsprong.

Voor de Nederlanders was het al de zevende Europese titel op rij bij de vrouwen, maar vaak was dat slechts een troostprijs voor het mislukte WK. Ook in Rwanda pakte Nederland geen medaille in de wegrit.

Vollering schiet hoofdvogel af op het EK

De Europese titel doet Vollering dan ook deugd. "Als je Nederland zijnde verliest, doe je het nooit goed. Ook al denk ik dat het niet altijd terecht was", zei ze bij Sporza. "Dat is ook wielrennen. Je verliest ook wel eens."

"Het is heel lastig om Nederland zijnde altijd met die medaille naar huis te gaan. De ploeg heeft goed werk verricht." En dat was in het verleden, met meerdere kopvrouwen wel eens anders.

De aanpak van de nieuwe bondscoach, Laurens ten Dam, lijkt dan ook te werken. Van der Breggen stopte af in de achtergrond en pakte het brons, Nederland kon dus met een tevreden gevoel terugblikken op het EK.