Evenepoel geeft uitleg bij verrassend Belgisch plan en duidt pluspunt aan over verloren strijd met Pogacar

Remco Evenepoel heeft weer eens zijn meerdere moeten erkennen in Tadej Pogacar. Het is bijzonder moeilijk om tegen de Sloveen op te boksen, maar Evenepoel kan na het EK toch een positief punt aanduiden.

Evenepoel aanvaardt in zijn reactie bij Sporza de krachtsverhoudingen van het EK. "Waarschijnlijk was dit wel de meest eerlijke uitslag. Weer zilver op een EK, dat is wel jammer. Die aanval van Tadej Pogacar was net te lang. Op het laatste steile stukje moest ik lossen. Ik heb mijn best gedaan en heb mijn koers gereden. Ik had misschien iets rapper van die andere mannen moeten afgeraken."

Evenepoel heeft zelfs nog een deel van zijn achterstand goedgemaakt. "Ik kom nog 20 à 30 seconden korter, maar het is een eerlijk resultaat. Het is de eerste keer dat ik zo lang kon meegaan", zegt hij over het moment van de demarrage van Pogacar. "Dat is het positieve. Maar daarnaast is het een teken dat er nog werk is om die aanval te kunnen blijven volgen."



Niemand kan aanval Pogacar volgen

Er is niemand die dat momenteel kan. "Tadej bleef op hetzelfde tempo rijden, pakte 20 à 30 seconden en daar bleef het bij. Het was even herzetten en dan weer gas geven. Maar het duurde net te lang." Het verrassende aan dit EK was dat de Belgen zelf de koers openbraken. "Het was zeker niet de bedoeling, maar het scheurde en er vielen gaatjes. Het was eerder op gevoel, niet per se volgens plan."

Evenepoel is wel heel tevreden over de koers van de Belgische ploeg. "We wilden Tadej zo snel mogelijk isoleren en dat is gelukt. Maar iedereen weet dat hij zo sterk is dat hij op zulke dagen soms bijna geen ploeg nodig heeft. Dat is gebleken. Dan zegt hij waarschijnlijk dat aanval de beste verdediging is. De rest moet dan zo lang mogelijk overleven en zijn eigen ritme vinden."

Evenepoel komt als enige in de buurt

Er moeten weer grote tijdsverschillen vastgesteld worden. "Ik kom een beetje in de buurt, de rest is weer heel ver weg", moet Evenepoel constateren. "De verschillen zijn bijna groter dan in Kigali", vergelijkt hij met het afgelopen WK.