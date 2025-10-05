Evenepoel geeft uitleg bij verrassend Belgisch plan en duidt pluspunt aan over verloren strijd met Pogacar

Evenepoel geeft uitleg bij verrassend Belgisch plan en duidt pluspunt aan over verloren strijd met Pogacar
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via WhatsApp!

Remco Evenepoel heeft weer eens zijn meerdere moeten erkennen in Tadej Pogacar. Het is bijzonder moeilijk om tegen de Sloveen op te boksen, maar Evenepoel kan na het EK toch een positief punt aanduiden.

Evenepoel aanvaardt in zijn reactie bij Sporza de krachtsverhoudingen van het EK. "Waarschijnlijk was dit wel de meest eerlijke uitslag. Weer zilver op een EK, dat is wel jammer. Die aanval van Tadej Pogacar was net te lang. Op het laatste steile stukje moest ik lossen. Ik heb mijn best gedaan en heb mijn koers gereden. Ik had misschien iets rapper van die andere mannen moeten afgeraken."

Evenepoel heeft zelfs nog een deel van zijn achterstand goedgemaakt. "Ik kom nog 20 à 30 seconden korter, maar het is een eerlijk resultaat. Het is de eerste keer dat ik zo lang kon meegaan", zegt hij over het moment van de demarrage van Pogacar. "Dat is het positieve. Maar daarnaast is het een teken dat er nog werk is om die aanval te kunnen blijven volgen."

Lees ook... Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Niemand kan aanval Pogacar volgen

Er is niemand die dat momenteel kan. "Tadej bleef op hetzelfde tempo rijden, pakte 20 à 30 seconden en daar bleef het bij. Het was even herzetten en dan weer gas geven. Maar het duurde net te lang." Het verrassende aan dit EK was dat de Belgen zelf de koers openbraken. "Het was zeker niet de bedoeling, maar het scheurde en er vielen gaatjes. Het was eerder op gevoel, niet per se volgens plan."

Evenepoel is wel heel tevreden over de koers van de Belgische ploeg. "We wilden Tadej zo snel mogelijk isoleren en dat is gelukt. Maar iedereen weet dat hij zo sterk is dat hij op zulke dagen soms bijna geen ploeg nodig heeft. Dat is gebleken. Dan zegt hij waarschijnlijk dat aanval de beste verdediging is. De rest moet dan zo lang mogelijk overleven en zijn eigen ritme vinden."

Evenepoel komt als enige in de buurt

Er moeten weer grote tijdsverschillen vastgesteld worden. "Ik kom een beetje in de buurt, de rest is weer heel ver weg", moet Evenepoel constateren. "De verschillen zijn bijna groter dan in Kigali", vergelijkt hij met het afgelopen WK.

0 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
European Championship
European Championship RR
Remco Evenepoel

Meer nieuws

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

Evenepoel zegt wat hij onder andere van Widar geleerd heeft en dat blijkt heel erg veel te zijn

13:00
Het EK bewijst het ook nog eens: Remco Evenepoel is op zware parcoursen de tweede beste renner ter wereld

Het EK bewijst het ook nog eens: Remco Evenepoel is op zware parcoursen de tweede beste renner ter wereld

16:53
Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

Andere aanpak dan op het WK? Evenepoel verklapt zijn plan om Pogacar te kloppen op het EK

12:30
Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

19:00
Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

Een teken van mentale sterkte: de vele vergelijkingen met Mathieu van der Poel krijgen hem absoluut niet klein

16:00
"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

"Geen lessen getrokken uit het WK": maakt Evenepoel opnieuw dezelfde fout op het EK?

09:00
Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

Experts ter zake verschillen grondig van mening: de ene gelooft veel minder in Remco Evenepoel dan de anderen

15:00
Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

16:30
De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

De Wolf drukt Evenepoel met neus op de feiten over Pogacar: "Speelt geen rol"

13:30
Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

Jan Bakelants begrijpt niets van Jonas Vingegaard: "Heel vreemd"

14:00
Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

Meulebeke bewust overgeslagen: Toon Aerts komt met verklaring

12:00
Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

Wat als Evenepoel opnieuw miserie heeft met zijn fiets: Serge Pauwels is voorbereid

07:00
Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

Ploegleider reageert klaar en duidelijk op goed resultaat van vertrekkende Uijtdebroeks

11:00
Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

Kans voor Evenepoel? Bakelants stelt zich vragen bij Pogacar voor het EK

08:00
Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

Concurrent voor Pogacar en Evenepoel? Vingegaard start met stevige twijfels op het EK

07:30
Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

Belgische of Europese trui? Tim Merlier spreekt zijn voorkeur uit

10:00
Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

Eindelijk prijs: Demi Vollering pakt Europese titel en zet critici op hun plaats

08:30
Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

Jarno Widar spreekt klare taal na behalen van Europese titel en heeft al een nieuwtje voor 2026

21:30
"Hij lachte daar altijd mee": Ex-ploegmaat zegt hoe het zit met Michael Vanthourenhout

"Hij lachte daar altijd mee": Ex-ploegmaat zegt hoe het zit met Michael Vanthourenhout

20:30
Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

Remco Evenepoel heeft duidelijke boodschap over Jonas Vingegaard

04/10
9 op 11! Opnieuw prijs voor Paul Magnier: "Ik heb er geen woorden voor"

9 op 11! Opnieuw prijs voor Paul Magnier: "Ik heb er geen woorden voor"

20:00
Dubbel gevoel bij Mathieu van der Poel: nu niet of moet het er dit jaar aan geloven?

Dubbel gevoel bij Mathieu van der Poel: nu niet of moet het er dit jaar aan geloven?

04/10
📷 Tourwinnares Ferrand-Prévot begint vakantie met... een operatie

📷 Tourwinnares Ferrand-Prévot begint vakantie met... een operatie

04/10
Uitspraak van Paul Herygers maakt de fans van Wout van Aert ontzettend blij

Uitspraak van Paul Herygers maakt de fans van Wout van Aert ontzettend blij

04/10
🎥 Carrière van Alexander Kristoff eindigt bijzonder bruusk met fikse tegenvaller

🎥 Carrière van Alexander Kristoff eindigt bijzonder bruusk met fikse tegenvaller

04/10
Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

Remco Evenepoel grijnst na suggestie over wat in zijn voordeel kan spelen en wijst naar palmares Tadej Pogacar

04/10
Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

Joran Wyseure is de grootste beer en pakt de eerste grote cross van het jaar in Meulebeke

04/10
Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

Bakelants is zeker dat Evenepoel geschrokken is, maar is vooral snoeihard voor Uijtdebroeks: "Cian is fragiel"

04/10
Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

Na EK-goud: Bondscoach Serge Pauwels komt met straffe voorspelling over Jarno Widar

04/10
Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

Remco Evenepoel zegt wat hij vindt dat hij verdient en reageert op de woorden van Tadej Pogacar

04/10
Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

Seizoen nu al voorbij voor Eli Iserbyt? Bart Wellens spreekt klare taal

04/10
Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

Van Aert inspireert andere topsporter bij het maken van cruciale keuze: "Met een schuin oog naar Wout gekeken"

04/10
Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

Lefevere drukt Uijtdebroeks met neus op de feiten en is zelfs negatief over potentieel van Belgische renner

04/10
Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

Goud voor België! Widar pakt revanche op grote WK-ontgoocheling met verschroeiende aanval richting EK-titel

04/10
"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

"Niet alles voor één iemand": Red Bull-BORA-hansgrohe helder over komst van Evenepoel

03/10
Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

Remco Evenepoel heeft in vergelijking met WK twee troeven aan zijn zijde die verschil kunnen maken

04/10

Meer nieuws

Populairste artikels

Remco Evenepoel Tadej Pogacar Cian Uijtdebroeks Mathieu Van Der Poel Jan Bakelants Wout Van Aert Serge Pauwels Jarno Widar Michael Vanthourenhout Jonas Vingegaard Rasmussen Dirk De Wolf Tim Merlier Tom Boonen Pauline Ferrand-Prévot Alexander Kristoff Laurens Sweeck Demi Vollering Toon Aerts Tiesj Benoot Eliot Lietaer

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over 🎥 Geen ceremonie in Vuelta? Dan organiseert Visma Lease a Bike het gewoon maar zelf info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Kwade Viviani schiet uit zijn krammen na declassering: "Ik kan niet voorspellen wat lead-out Alpecin-Deceuninck doet" info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Van der Poel spreekt zich klaar en duidelijk uit over magere Ferrand-Prévot in de Tour jpdc jpdc over Boogerd raadt renner aan snel te vertrekken bij zijn huidige ploeg: "Grootste hypocriet uit het wielrennen" Hankie Hankie over Patrick Lefevere komt met weinig fraaie woorden over Mathieu van der Poel info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Cyclists' Alliance pleit voor jaarlijkse screening bij rensters na gewichtsverlies bij Ferrand-Prévot Hankie Hankie over 'Eén Belg in de selectie: Vingegaard kent zijn ploegmaats voor de Vuelta' COLNAGO COLNAGO over Opmerkelijk: collega kent reden waarom Pogacar ritzeges cadeau deed in de Tour Harry Van Ingelgem Harry Van Ingelgem over "Dramaqueen?": Demi Vollering slaat terug na alle kritiek die ze krijgt Hankie Hankie over 📷 Van Aert op de zwarte lijst van Pogacar? Overwinning in Parijs blijft niet zonder gevolgen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2025 www.wielerkrant.be All Rights Reserved