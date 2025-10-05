Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

Is de 'nieuwe Mathieu van der Poel' opgestaan? Dat zou wel eens kunnen, want de vergelijkingen tussen een Italiaans talent en Van der Poel duiken nu al regelmatig op.

Enkele dagen geleden kondigde EF Education-EasyPost aan dat het de 18-jarige Mattia Agostinacchio een contract had gegeven voor de lange termijn. Agostinacchio komt over van een Italiaans clubteam en zal vanaf volgend seizoen dus al bij de profs in de WorldTour rijden. Een grote stap voor het talent dat onlangs nog negende werd op het WK tijdrijden voor junioren.

Ook zal er binnenkort nog een veldritproject worden aangekondigd waar hij bij betrokken zal zijn. Zijn nieuwe ploeg in het wegwielrennen laat alvast weten dat Agostinacchio in verschillende commentaren vergeleken is met Mathieu van der Poel. Deels omdat Van der Poel ook als junior in het veldrijden op het voorplan kwam, alvorens uit te groeien tot één van 's werelds beste wegrenners.



EF-talent grote fan van Van der Poel

Agostinacchio voelt zich uiteraard gevleid door de vergelijkingen met een specialist in de voorjaarsklassiekers en meervoudig wereldkampioen veldrijden. Tegelijkertijd begrijpt het jonge talent dat hij zich de komende jaren moet focussen op zijn persoonlijke ontwikkeling. "Toen ik als kind opgroeide, was ik een grote fan van Mathieu van der Poel", zegt hij op de ploegsite.

Dat zullen veel van zijn generatiegenoten met hem gemeen hebben. "Veel mensen zeggen dat ik op hem lijk, maar ik denk van niet. Mensen vergelijken ons als renners, maar eerlijk gezegd zou ik superblij zijn als ik ook maar enigszins als renner op hem lijk." Dat zal wel zijn, gezien het palmares dat Van der Poel nu al kan voorleggen.

Toekomst moet uitwijzen of hype à la VDP terecht is

Het moet nog blijken of Agostinacchio, wereldkampioen veldrijden bij de junioren, in zijn voetsporen kan treden. "We zullen het moeten zien in de toekomst. Op korte termijn kijk ik gewoon uit naar het ontmoeten van mijn nieuwe ploegmaats en de trui van EF Education-EasyPost te dragen."