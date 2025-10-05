Van der Poel voert geplande training niet uit en verantwoordt zich bij zijn ploeg met bekende wielerterm

Zelfs Mathieu van der Poel kan al eens minder zin hebben in een training. Hij moest zich bij zijn ploeg even verantwoorden nadat hij geplande intervaltrainingen niet had uitgevoerd.

Dat heeft Van der Poel zelf bekendgemaakt met een post op zijn Instagrampagina. Elke maand plaatst Van der Poel wel een overzicht met foto's of filmpjes uit die bewuste periode. Dat heeft Van der Poel nu opnieuw gedaan. Hij laat weten dat het allemaal beelden zijn uit de maand september. Die heeft voor Van der Poel van alles gebracht.

Zo waren er trainingen in aanloop naar het WK mountainbike. Er was ook tijd voor golf, met onlangs onder andere een bezoek aan de Ryder Cup. Daar smulde Van der Poel van een lekkere hamburger en onlangs kon hij ook eens genieten van een groot pak frietjes. Dat kan al eens smaken na een heel seizoen rekening te houden met de gepaste voeding.



Alpecin-Deceuninck zag dat Van der Poel intervals niet deed

De meest opvallende afbeelding is een screenshot van een interactie met zijn ploeg Alpecin-Deceuninck. Op een gegeven moment heeft zijn ploeg hem een bericht gestuurd met een pertinente vraag: "Waarom heb je de intervals niet gedaan?" Er stonden dus intervaltrainingen op het programma die Van der Poel heeft overgeslagen.

Een uur later antwoordde Van der Poel heel eerlijk met één woord: "Septemberitis". Het is wel opvallend dat Van der Poel hier last van had, omdat het moet gegaan zijn om trainingen in aanloop naar het WK mountainbike, wat voor hem toch een heel groot doel was. Zelfs in die omstandigheden is het niet eenvoudig om de focus tot het einde van het jaar vast te houden.

Van der Poel niet immuun voor septemberitis

Septemberitis is een term die bekend is in wielermiddens en wijst op najaarsmoeheid bij renners aan het einde van een druk seizoen. Het is dan allemaal wat moeilijker om de motivatie te behouden en te blijven genieten van het wielrennen. Ook Mathieu van der Poel is er dus niet immuun voor.