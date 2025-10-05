Zijn moeilijkheden blijven hetzelfde, maar Paul Herygers heeft toch al een wens voor Mathieu van der Poel

Mathieu van der Poel heeft na het WK mountainbike rust genomen. De moeilijkheden om in die discipline de top te bereiken blijven aanwezig. Een groot verschil met de cross.

We hoeven Mathieu van der Poel nog niet heel snel in het veld te verwachten. Tegelijkertijd blijft hij dé man naar wie het het meest uitkijken is, elk veldritseizoen opnieuw. Tijdens de VRT-uitzending van de Berencross in Meulebeke viel zijn naam dus ook al. Bij het denken aan Van der Poel liet co-commentator Paul Herygers ook meteen de naam Erik De Vlaeminck vallen.

De Vlaeminck is zevenvoudig wereldkampioen veldrijden. Van der Poel heeft dat aantal wereldtitels geëvenaard op het WK in Liévin begin dit jaar. Ze delen nu samen het record. Als Van der Poel nog een keertje wereldkampioen veldrijden kan worden, is hij alleen recordhouder. Dat zal Van der Poel ongetwijfeld extra motiveren.



Lees ook... Is 'de volgende Mathieu' klaar om de wielertop te bestormen? "Veel mensen zeggen dat ik op Van der Poel lijk"

Van der Poel richt zich in de cross volledig op WK

De Nederlander zal dus het WK veldrijden opnieuw aankruisen. "Alles op die ene wedstrijd gericht. Hopelijk rijdt hij tien crossen", uit Herygers meteen zijn wens voor het veldritprogramma van Mathieu van der Poel. Ook de naam van Tom Pidcock komt ter sprake. Die rijdt dit seizoen in principe niet in het veld en lonkt meer naar het mountainbiken.

Daar is Pidcock ook heel erg goed in. "Het is iets dat Van der Poel toch niet klaar krijgt op de ene of de andere manier. Qua inhoud moet je niet twijfelen: dat zit er gewoon in. Het is een kwestie dat de sterren eens een keertje gunstig zullen staan. Wanneer gaat dat gebeuren? Als Pidcock meedoet, speelt hij het misschien in één keer weer klaar."

Herygers getuigt over mountainbikeskills Pidcock

Herygers heeft met zijn eigen ogen kunnen zien hoe de Brit in die discipline excelleert. "Op het Europees Kampioenschap in München zag ik hem na een valpartij bijna als laatste vertrekken en na een kwartier zat hij vooraan. Niet normaal." Pidcock won dat kampioenschap overigens nog.