Derde keer, goede keer? Evenepoel, met extra motivatie, spreekt straffe taal over Ronde van Lombardije

Op het WK en EK moest Remco Evenepoel telkens tevreden zijn met een tweede plaats. Zaterdag krijgt hij in de Ronde van Lombardije een derde kans om Tadej Pogacar te kloppen.

Met de Ronde van Lombardije staat zaterdag het vijfde en laatste monument van het jaar op het programma. Tadej Pogacar kan voor de vijfde keer op rij winnen en recordhouder Fausto Coppi evenaren, al won hij geen vijf keer op rij.

Remco Evenepoel wil dat echter voorkomen. De olympische kampioen delfde op het WK en EK het onderspit tegen Pogacar, maar blijft geloven dat hij de Sloveen kan kloppen in een eendagswedstrijd. 

In de Ronde van Lombardije start Evenepoel ook met extra motivatie. "Omdat het mijn allerlaatste wedstrijd wordt in dienst van Soudal Quick-Step", zegt hij bij HLN. Ook het parcours, met aankomst in Bergamo, vindt Evenepoel in zijn voordeel. 

De top van de Passo di Ganda (9,3 km aan 7,1%; laatste 3 km aan 8,7%), de laatste lange beklimming, ligt op 28 kilometer van de streep, daarna gaat het in dalende lijn richting Bergamo. Op 4,5 km van de streep ligt nog de Colle Aperto (1.3 km aan 7.1%). 

Evenepoel denkt dat hij Pogacar nu wel meer in de weg zal kunnen leggen. "Met de benen die ik nu heb, ga ik opnieuw mijn eigen race rijden. Zo lang mogelijk proberen te volgen. En te winnen", besluit een zelfzekere Evenepoel. 

Remco Evenepoel

