Dumoulin neemt tactiek van Evenepoel stevig op de korrel: "Waarom doe je dat?"

Remco Evenepoel moest opnieuw vrede nemen met zilver op het EK wielrennen. Tom Dumoulin stelde zich echter vragen bij de tactiek van de Belgen.

Op 75 kilometer van de streep kneep Tadej Pogacar bergop Remco Evenepoel dood. Maar wat daarvoor gebeurde, riep toch vragen op. Evenepoel knalde op 90 kilometer van de streep naar een kopgroep toe met Vervaeke, met Pogacar in zijn wiel. 

De Belgen reden daarna zo'n 15 kilometer op kop, met een geïsoleerde Pogacar in hun spoor. Tom Dumoulin begreep er niets van. "Is het dan toch Evenepoel die zelf zegt: ‘Ik kan hem vandaag hebben’? Waarom doe je dat?", zei hij bij NOS. 

Wat deed Evenepoel fout op het EK?

"Je rijdt in de vallei naar de klim met de beste renner ter wereld, terwijl hij geen ploegmaat meer heeft… En dan hou je het tempo hoog. Ik snap het gewoon echt niet", gaat Dumoulin verder. 

Volgens de Nederlander reden de Belgen te veel in dienst van Pogacar. "Dan hoop je toch dat iemand als Benoot vooruit rijdt met twee anderen? Dan moet Pogacar zelf op kop rijden in de wind, en kan Evenepoel profiteren."

Evenepoel probeerde Pogacar man-tegen-man te kloppen, maar dat mislukte dus opnieuw. "Hij moet zijn meerdere erkennen in Pogacar. Dat is geen schande, maar het blijft moeilijk te verteren."

