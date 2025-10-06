Hebben de Belgen opnieuw gefaald? Pauwels onthult mislukte plan om Pogacar te kloppen

Remco Evenepoel moest net als op het WK in Rwanda tevreden zijn met zilver op het EK in Frankrijk. Bondscoach Serge Pauwels zag nochtans dat alles goed liep voor de Belgen.

Geen materiaalpech voor Remco Evenepoel op het Europees kampioenschap en dus kon hij eerlijk de strijd aangaan met Tadej Pogacar. Maar de Sloveen schudde iedereen van zich af op 75km van de streep.

De Belgen hadden Pogacar kunnen isoleren, maar de Sloveen draaide de situatie dus opnieuw om in zijn voordeel. "Als team hebben we dat ook geprobeerd, maar ook dan slaagt Pogacar erin om door alle ploegtactieken heen zijn ding te doen", zegt bondscoach Serge Pauwels bij Sporza.



Wat liep er mis voor de Belgen op het EK?

"Als je dan ziet dat Remco drie minuten wegrijdt van de rest, dan mogen we zeggen dat we er het maximale hebben uitgehaald." Dat Pogacar zo snel geïsoleerd raakte, was ook het plan van de Belgen.

"Want we hadden gehoopt dat Remco zou meekunnen met Pogacar", bekent Pauwels. Als ze met twee de finale zouden induiken, dan hoopten de Belgen dat Evenepoel de Sloveen man-tegen-man zou kunnen kloppen.

In de valleien stond er veel wind, waardoor Pogacar en Evenepoel elkaar zouden moeten aflossen en Evenepoel meer energie kon sparen in het wiel. Maar dat plan mislukte. "Pogacar was zodanig sterk dat hij alles en iedereen kon lossen."