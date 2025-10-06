Nys vergelijkt met Van der Poel en Van Aert, maar zet critici ook op hun plaats

Thibau Nys kiest opnieuw volop voor het veldrijden deze winter met 22 crossen. Moet hij niet stilaan een keuze maken tussen de weg en het veldrijden?

Van het veldrijden naar de weg en opnieuw naar het veldrijden. Voor Thibau Nys blijft het maar doorgaan. Na het WK veldrijden op 2 februari reed Nys zijn eerste wegkoers op 5 april, op 1 november duikt hij opnieuw het veld in.

Een langere rustperiode of een winter met lange trainingen, dat laat Thibau Nys aan zich voorbij gaan. Hij duikt liever het veld in en zal dat komend seizoen dus 22 keer doen. Maar wordt het niet stilaan veel voor Nys?



Hij moest toegeven dat hij na het voorjaar al niet meer goed kon trainen, waardoor hij in de Tour geen poot vooruit kwam. Maar Nys wil voorlopig niet weten van een keuze maken tussen de weg en het veld.

Nys over Van der Poel en Van Aert

"Ja, ik snap het dat mensen dat zeggen, maar blijkbaar snappen zij mij dan niet goed genoeg", zegt hij bij Sportweekend. "Voor mij is de cross gewoon nog heel belangrijk en ik heb voor mezelf en voor iedereen nog zoveel te bewijzen voor ik een andere richting wil inslaan."

"Je kan dat niet vergelijken met Wout van Aert of Mathieu van der Poel die al oneindig veel crossen en titels hebben gewonnen. Dan kan je op termijn je focus verleggen, maar daar ben ik bijlange nog niet."