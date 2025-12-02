Kan hij Van Aert en Van der Poel uitdagen? Vervecken doet zijn zegje over Nys

Wout van Aert en Mathieu van der Poel keren over zo'n drie weken terug naar het veldrijden. Kan Thibau Nys hen uitdagen of zelfs eens kloppen?

Op het WK veldrijden in Liévin was Thibau Nys dit jaar al de beste na Mathieu van der Poel en Wout van Aert en pakte hij brons. Enkele maanden later en met een Tour de France in de benen lijkt Nys nog beter te zijn geworden in het veld.

Nys won vier van zijn zeven crossen en lijkt boven de rest uit te steken. Kan hij straks ook de strijd aangaan met Mathieu van der Poel en Wout van Aert? Vier keer staat Nys samen met Van nder Poel en Van Aert aan de start deze winter.

Nys daagt Van Aert uit op BK

Daarnaast staat Nys nog zes of zeven keer samen met alleen Van der Poel aan de start, met Van Aert zal Nys drie duels uitvechten. Vooral het BK in Beringen, Nys verdedigt zijn titel, wordt om naar uit te kijken.

Kan Nys Van der Poel en Van Aert kloppen?

"Hij heeft een grote stap gezet dit jaar", zegt ex-wereldkampioen Erwin Vervecken bij Sporza over Nys. "Een goede Thibau is outstanding in het huidige peloton. Het zou mooi zijn als hij zich ertussen kan wringen."

Lees ook... Hoe bepalen Van der Poel en Van Aert hun kalender? Vervecken helder over hun vraagprijs›"Of hij hen kan kloppen? Dat zal de kerstperiode aantonen." In Antwerpen (20 december) komen Mathieu van der Poel, Wout van Aert en Thibau Nys voor het eerst samen aan de start.