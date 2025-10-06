Oorzaak voor wisselvallig seizoen gevonden: Maxim Van Gils gaat onder het mes

Maxim Van Gils moest op het EK wielrennen de superluitenant worden van Remco Evenepoel. Maar Van Gils kwam echter nooit in het stuk voor en gaat binnenkort onder het mes.

Het WK in Rwanda liet Maxim Van Gils bewust schieten, hij focuste zich volop op het EK in Frankrijk. Van Gils woont in Grenoble, op zo'n 100 kilometer van het parcours van het Europees kampioenschap.

Van Gils kreeg op het EK de opdracht om vanaf de tweede van drie beklimmingen van de Saint-Romain-de-Lerps, de lange beklimming, mee te schuiven als er werd aangevallen. Die taak kon Van Gils echter nooit uitvoeren.

Bondscoach Serge Pauwels vindt dat de beste Maxim Van Gils een explosieve finale aankan. Maar de beste Van Gils stond niet aan de start van het EK. "Hij is een paar keer ziek geweest, de voorbije maanden", zegt Pauwels bij HLN.

Van Gils gaat onder het mes aan zijn neus

Uit scans is ook gebleken dat Van Gils te weinig lucht zou inademen door zijn neus, waardoor hij telkens een sinusontstekening oploopt. Aan het einde van het seizoen gaat Van Gils daarvoor onder het mes.

Dat moet Van Gils volgend seizoen beter doen presteren. In zijn eerste jaar bij Red Bull-BORA-hansgrohe won Van Gils twee keer, hij won de eerste etappe van de Ruta del Sol en de derde etappe in de Ronde van Noorwegen. In de Clasica San Sebastian werd hij derde.