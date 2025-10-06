Remco Evenepoel begrijpt het niet en is scherp voor zijn kompanen op het EK

Remco Evenepoel moest op het EK opnieuw achtervolgen op Tadej Pogacar. Hij kreeg weinig hulp van zijn medevluchters, tot onbegrip van Evenepoel.

Toen Tadej Pogacar op 75 kilometer van de streep Remco Evenepoel uit het wiel reed, leek de beslissing gevallen te zijn. Maar een groepje van Evenepoel, Ayuso, Seixas en Scaroni volgde op slechts 30 seconden.

Op een vlak stuk verkleinde Evenepoel het gat zelfs naar 22 seconden, maar op de volgende beklimming breidde Pogacar zijn voorsprong weer uit naar meer dan een halve minuut. En toen was het over en uit.



Vooral omdat Evenepoel in de achtervolging zelf heel veel werk moest opknappen. Ayuso, Seixas en Scaroni deden slechts kleine kopbeurten en beperkten zich zo tot volgen. Ook omdat ze niet mochten van hun bondscoach.

Frustratie bij Evenepoel over Seixas

Zo hoorde Evenepoel elke Fransman die werkte voor de nationale ploeg roepen tegen Seixas, amper 19 jaar, dat hij in geen geval mocht overnemen. "Tja. Dat frustreerde. Bizarre tactiek, vind ik" zegt Evenepoel bij HLN.

"Eigenlijk is het wachten tot Remco eens een paar evenwaardige bondgenoten vindt in zo’n inspanning. Om dan samen naar Pogacar te kunnen toe rijden", besloot bondscoach Serge Pauwels nog.