Thibau Nys moest aan de noodrem trekken: "Echt hoognodig"

Thibau Nys stoomt zich klaar voor de Koppenbergcross op 1 november. Eind augustus zette hij wel al een punt achter zijn wegseizoen.

Net als vorig jaar zette Thibau Nys na de Bretagne Classic een punt achter zijn wegseizoen. Sindsdien nam Nys vakantie, maar ondertussen stoomt hij zich wel klaar voor de start van zijn veldritseizoen op 1 november.

De Canadese koersen midden september moest Nys aan zich voorbij laten gaan. "Mijn lichaam schreeuwde gewoon om rust", legt hij in Sportweekend uit. "Het was echt hoognodig." Anders waren de gevolgen zwaar geweest.



"Als ik nu niet de handrem had opgetrokken, dan zou ik mezelf tegengekomen zijn in dit crossseizoen of volgend jaar. En dan kan je moeilijk corrigeren. We hebben grotere schade kunnen vermijden. Ik voel me opnieuw tot leven komen."

Nys herstelde niet meer na het voorjaar

Al was het vat bij Nys eigenlijk al af na het klassieke voorjaar, waar hij vijfde werd in Luik-Bastenaken-Luik. In aanloop naar de Tour geraakte Nys niet meer hersteld van zijn trainingen, hij moest dan ook constant aanpassen.

"Na anderhalf uur moest ik naar mijn coach bellen dat ik het weer niet kon bolwerken en volgde opnieuw knip- en plakwerk. In het voorjaar of de voorbije jaren heb ik dat niet meegemaakt, dat gepruts. Dat kwam door één ding: mentale en fysieke vermoeidheid."