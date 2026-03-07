Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah De Bie en echtgenoot Wout van Aert hebben al aardig wat meegemaakt in Siena. Wanneer Van Aert daar later vandaag aankomt, zullen Sarah en de kindjes hem opwachten.

Dat is altijd het geval wanneer Van Aert richting Siena koerst, of het nu in de Giro is of in de Strade. Het is nochtans allemaal niet zo vanzelfsprekend. "Eigenlijk houden wij niet zo van die hectiek en drukte", verklapt Sarah in HLN. "Wij zijn ook geen citytripmensen, maar Wout en Georges hebben graag dat we er zijn op die momenten."

Aan de drijfveer van Sarah en de reden waarom ze dan toch elke keer naar Italië reist, moet niet getwijfeld worden. "Ik doe dat voor mijn man en de papa van onze kinderen." Het is heel mooi dat ze hem zo mentale ondersteuning wil en kan bieden. Het is de invulling van een van de facetten aan de rol van een rennersvrouw anno 2026.

Veel emoties na Giro-ritzege Van Aert

Ook vorig jaar stond een bezoek aan Siena op het menu, toen bekroond met ritwinst van Van Aert in de Giro. Sarah weet nog goed welke emoties dat teweegbracht. "Georges is toen gigantisch hard beginnen wenen. Ook Wout en ik hadden het moeilijk. Die foto is een van de weinige koersaandenkens die in onze woonkamer staat."

Het is ook de meest recente foto op de Instagrampagina van Sarah De Bie. Dat moment is ook zonder twijfel haar favoriete Siena-moment. "Toen Wout in augustus 2020 de Strade won, zat Georges nog in mijn buik. Vorig jaar in mei was een echt gezinsmoment, en ik heb ons gezin echt zien lijden onder de pech van de maanden voordien."



Wout kwam van ver terug

Sarah was natuurlijk ook op de hoogte van hoe ver Wout terugkwam en hoeveel hij had afgezien van de blessure die hij had opgelopen in de Vuelta van 2024. Het gezin Van Aert zal die ritzege in de Giro voor altijd in het hart dragen.