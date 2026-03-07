Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar
Wout van Aert zal zelf wel om zijn populariteit kunnen lachen. 'Wout is God', stond op het t-shirt van een Italiaanse fan die de start van de Strade Bianche bijwoonde.

De Belgische media wilden Van Aert er toch graag op wijzen. "Het is een klein beetje veel overdreven, maar het is mooi om hier te komen en ook de liefde van de Italiaanse fans te voelen. Dat is ook een van de redenen waarom ik graag in Italië koers", reageert hij bij Sporza. "Voor de rest ben ik niet zo gelovig", voegt hij toe bij VTM NIEUWS.

Bij de commerciële omroep speelde Van Aert ook open kaart over de koers die hij verwacht. "Ik verwacht toch dat de UAE-ploeg, die er op papier weer heel sterk uitziet, de controle opnieuw zal nemen. Gewoonlijk doen ze dat niet met te veel aarzeling", heeft Van Aert goed gekeken naar de aanpak van de ploeg Pogacar in het verleden.

UAE zal koers wellicht hard maken

Van Aert gaat er dus vanuit dat UAE Team Emirates-XRG er al van vroeg in de koers volle bak tegenaan gaat. Zo kan het de koers hard genoeg maken voor Pogacar, of eventueel Del Toro, om later het verschil te maken. "Ja, de deur zal eerst achteraan openstaan. Het wordt redelijk straight forward koersen", is de voorspelling van WVA.

Rechttoe rechtaan koersen dus, zonder omwegen. Geen verhaal van favorieten die zich wegsteken. "Het is een moeilijke koers om tactisch veel te doen", maakt Van Aert zich geen illusies. Het wordt dus ook niet simpel om met Visma-Lease a Bike een plannetje te bedenken dat kan verrassen. "De sterksten zullen kunnen volgen."

Staat Pogacar spankracht toe?

In de afgelopen jaren zijn er weinig renners geweest die Tadej Pogacar konden volgen of het zelfs maar probeerden. Het is afwachten of we opnieuw een vroege beslissing te zien krijgen, of er toch spankracht zal zijn. 

