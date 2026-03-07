Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Tadej Pogacar heeft getoond dat hij klaar is voor 2026. Met een solo van meer dan 70 kilometer won hij de Strade Bianche.

Tadej Pogacar wint Strade Bianche

De voorbije twee edities van de Strade Bianche werden gewonnen door Tadej Pogacar en ook dit jaar was de Sloveen de grote favoriet, ook al had nog niemand hem aan het werk gezien.

Pogacar sloeg ook dit keer toe op zijn gekende stijl. Op 79 kilometer van het einde vertrok hij en uiteindelijk kon niemand hem nog volgen richting Siena.

De Sloveen bouwde zijn voorsprong stelselmatig uit, ondanks pogingen van Paul Seixas, Wout van Aert, Isaac Del Toro en Tom Pidcock, die kettingproblemen had op een cruciaal moment. De tweede plek was voor Seixas op 1 minuut, Del Toro werd derde, een kleine 10 seconden na de Fransman.

Record

Voor Pogacar is het niet alleen de derde zege op rij, maar ook de vierde in zeven deelnames. Nog nooit in de geschiedenis wist een renner vier keer de Strade Bianche gewonnen.

Lees ook... Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie›

In 2008, 2012 en 2016 was Fabian Cancellara al drie keer de beste in de Strade, maar nu is Pogacar alleenheerser. De koers werd voor het eerst gereden in 2007.