Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Lotte Kopecky heeft niet meegespeeld voor de zege in de Strade Bianche. Onze landgenote kwam op ruime achterstand over de finish.

Kopecky rijdt verkeerd

Lotte Kopecky won de Strade Bianche in 2022 en 2024. Als de cijfermatige traditie zich verder zette, dan zou onze landgenote ook editie 2026 moeten winnen.

Maar zover kwam het niet. Kopecky was al op achtervolgen aangewezen toen de motard voor haar groepje met ook Demi Vollering erin verkeerd reed. Zo verloor ze nog meer kostbare tijd.

“In eerste instantie had ik het niet meteen door, maar nadien merkte ik al snel dat het niet juist was. Ik volgde gewoon en heel de groep volgde”, laat ze weten bij Het Laatste Nieuws.

Op meer dan zeven minuten

“Voor mij maakte het geen verschil meer in de wedstrijd, maar voor anderen wel. Het is jammer dat ik Anna niet meer heb kunnen helpen. Nu is het zaak om de knop om te draaien.”

Kopecky finishte als 30ste, op 7 minuten en 7 seconden van winnares Elise Chabbey. De teleurstelling was dan ook bijzonder groot na afloop.



Lees ook... 🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche›

“Ik had het gevoel dat er meer bloed naar mijn maag ging dan naar mijn benen”, vertelt Kopecky nog. “Het was gewoon niet goed genoeg. Ik had wel een tempo, maar daar bleef het ook bij.”