Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Na zijn actieve loopbaan leren we Chris Horner kennen als iemand die brandhout maakt van mensen met een andere mening. Eerder kwam Patrick Lefevere al in zijn vizier en nu moet ook Thomas De Gendt het ontgelden.

Horner, de Vueltawinnaar van 2013, haalde in februari uit naar Lefevere na diens tactische opmerkingen over het WK van 2024. Nu heeft de Amerikaan de column van Thomas De Gendt voor Cyclingnews opgemerkt. Hierin stelt de Belgische oud-renner dat het een slecht idee is om je tactiek in de Strade Bianche op Pogacar te baseren.

"Thomas, ik zeg dat je een domkop bent", steekt Horner van wal in een video op zijn YouTube-kanaal. "Stuur hem deze video op en zorg ervoor dat hij het ziet." Het is duidelijk niet de bedoeling om beste vrienden te worden. "Als je zegt dat je je strategie niet bouwt rond Pogacar, hoop ik dat je geen ploegleider bent. Jezus, dat is gewoon gek!"

Vrees voor trainingsproblemen Van Aert

Voorts staat Horner stil bij de deelname van Van Aert en de vraagtekens die er nog zijn bij laatstgenoemde. Die zijn er omdat Van Aert na zijn enkelbreukje de Omloop moest missen door ziekte. "Als hij zegt dat zijn vorm niet goed is, zou ik hem weghouden van de Strade. Ik wil niet dat de flow van zijn training doorbroken wordt."

De man die zelf bleef koersen tot zijn 48ste vindt dat Van Aert vooral aan La Primavera moet denken. "Er is genoeg tijd voor Van Aert om zich klaar te stomen voor Milaan-Sanremo als alles perfect gaat. Als er een reden is waarom hij na de Strade Bianche niet goed kan trainen, dan begin je de vorm voor Milaan-Sanremo aan te tasten."

Horner zou Van Aert niet laten starten

Horner vindt het dus geen al te best idee om Van Aert te laten deelnemen aan de Strade Bianche. "Als hij niet de vorm heeft om Tadej Pogacar te volgen, wat sowieso veel gevraagd is, zou ik hem niet aan de start brengen."