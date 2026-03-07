Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"

Horner geen fan van Strade-deelname Van Aert en haalt hard uit naar De Gendt: "Je bent een domkop"
Foto: © photonews

Volg Wielerkrant nu via Instagram!

Na zijn actieve loopbaan leren we Chris Horner kennen als iemand die brandhout maakt van mensen met een andere mening. Eerder kwam Patrick Lefevere al in zijn vizier en nu moet ook Thomas De Gendt het ontgelden.

Horner, de Vueltawinnaar van 2013, haalde in februari uit naar Lefevere na diens tactische opmerkingen over het WK van 2024. Nu heeft de Amerikaan de column van Thomas De Gendt voor Cyclingnews opgemerkt. Hierin stelt de Belgische oud-renner dat het een slecht idee is om je tactiek in de Strade Bianche op Pogacar te baseren.

"Thomas, ik zeg dat je een domkop bent", steekt Horner van wal in een video op zijn YouTube-kanaal. "Stuur hem deze video op en zorg ervoor dat hij het ziet." Het is duidelijk niet de bedoeling om beste vrienden te worden. "Als je zegt dat je je strategie niet bouwt rond Pogacar, hoop ik dat je geen ploegleider bent. Jezus, dat is gewoon gek!"

Vrees voor trainingsproblemen Van Aert

Voorts staat Horner stil bij de deelname van Van Aert en de vraagtekens die er nog zijn bij laatstgenoemde. Die zijn er omdat Van Aert na zijn enkelbreukje de Omloop moest missen door ziekte. "Als hij zegt dat zijn vorm niet goed is, zou ik hem weghouden van de Strade. Ik wil niet dat de flow van zijn training doorbroken wordt."

De man die zelf bleef koersen tot zijn 48ste vindt dat Van Aert vooral aan La Primavera moet denken. "Er is genoeg tijd voor Van Aert om zich klaar te stomen voor Milaan-Sanremo als alles perfect gaat. Als er een reden is waarom hij na de Strade Bianche niet goed kan trainen, dan begin je de vorm voor Milaan-Sanremo aan te tasten."

Horner zou Van Aert niet laten starten

Lees ook... Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"
Horner vindt het dus geen al te best idee om Van Aert te laten deelnemen aan de Strade Bianche. "Als hij niet de vorm heeft om Tadej Pogacar te volgen, wat sowieso veel gevraagd is, zou ik hem niet aan de start brengen."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Wielerkrant nieuwsbrief
Wielrennen
Laatste nieuws Wielerkalender
World Tour
Strade Bianche
Chris Horner
Thomas De Gendt
Patrick Lefevere

Meer nieuws

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

Sarah kiest meest emotionele Siena-moment: "Georges is hard beginnen wenen, ook Wout en ik hadden het moeilijk"

16:00
Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

Drie op een rij en record: Pogacar pakt opnieuw de zege in de Strade Bianche

16:40
Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

Van Aert kijkt met een voordeel vooruit na opmerking over sabotage: "Zo bedoelde ik het niet"

10:00
Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

Van Aert spreekt open over twijfels en wil vermijden dat hij op een oneerbiedige manier overkomt

07:30
Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

Van Aert, door fanatieke supporter 'God' genoemd, trekt conclusies uit rijgedrag van ploeg Pogacar

13:00
Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

Geen rol van betekenis in Strade Bianche: Kopecky finisht op minuten en geeft uitleg

15:00
Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

12:00
'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

12:30
🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

13:15
Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

Kritische Pogacar is er niet blij mee en fileert beslissing van Strade-organisatie

09:00
De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

De Cauwer zet iedereen met de voeten op de grond over Van Aert

08:00
De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

De Cauwer lacht een oproep volledig weg: "Als zelfs Van der Poel niet meer komt!"

11:00
Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

Van Aert is het niet eens met Van der Poel én zegt wanneer hij tevreden zal zijn

18:30
Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

Vingegaard heeft net prachtige woorden voor bekritiseerde ex-Visma-trainer

08:30
Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

Pogacar geen topfavoriet voor Strade Bianche: Gilbert zet één renner boven hem

07:00
🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

🎥 Van Aert heeft geestige plaagstoot in huis voor wielertoerist met Alpecin-truitje

06/03
Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

Weinig vertrouwen in Van Aert: Gilbert zegt welke Belg beter zal doen in Strade Bianche

18:00
Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

Jonas Vingegaard ziet twee concurrenten afhaken voor Parijs-Nice

21:30
"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

"Pogacar wil dat niet": ploegmaat dreigt grootste gevaar te worden in Strade Bianche

20:30
Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

Lotte Kopecky onzeker voor Strade Bianche: twee duidelijke oorzaken

20:00
Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

Probeert hij Pogacar te ontwijken? Vingegaard dient critici van antwoord

19:00
Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

Van der Poel niet, Van Aert wel in Strade Bianche: Zonneveld legt grote verschil uit

06/03
OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

OFFICEEL: Broers Roodhooft halen crosstalent weg bij ploeg van Sven Nys

17:00
Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

Moet Alpecin-Premier Tech spijt hebben van transfer? "Ze missen hem nu al"

06/03
Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

Cancellara oordeelt over keuze van Van der Poel om Strade Bianche niet te rijden

06/03
Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

Mislukte UAE Tour van Evenepoel: Vingegaard geeft zijn ongezouten mening

06/03
Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

Sinds haar vertrek bij SD Worx-Protime: Vollering eerlijk over contact met Kopecky

06/03
Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

Overtreft Pogacar die vorige rockster? "Opboksen tegen Van der Poel en Van Aert, niet tegen grijze muis"

06/03
Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

Ontzettend groot compliment voor het werk van Sven Vanthourenhout bij Red Bull-BORA-hansgrohe

06/03
Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

Visma-ploegleider laat van zich horen over de twijfels rond Van Aert

06/03
Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

Lodewyck behoudt het vertrouwen en voorspelt grootse prestaties van Evenepoel

06/03
Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

Ex-renner overtuigd van hun impact: Evenepoel en Vermeersch geven Red Bull nieuwe impuls

06/03
Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

Dumoulin heeft gemerkt hoe Van der Poel het hele peloton doet balen

06/03
Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

Na jaren afwezigheid: Van Aert verklaart waarom hij Strade Bianche opnieuw rijdt

05/03
Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

Naesen trekt zijn conclusies na grapje van Van der Poel

06/03
Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

Zware klap: na polsbreuken trekt sterke klassieke renner streep door droomkoers

06/03

Meer nieuws

Populairste artikels

Wout Van Aert Tadej Pogacar Mathieu Van Der Poel Lotte Kopecky Jonas Vingegaard Rasmussen Remco Evenepoel Gianni Vermeersch Fabian Cancellara Demi Vollering Philippe Gilbert Tom Boonen Cian Uijtdebroeks Jose De Cauwer Tim Van Dijke Thomas De Gendt Sven Vanthourenhout Chris Horner Jasper Stuyven Patrick Lefevere Jarno Widar

Nieuwste reacties

info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Derde plaats in de Omloop: Naesen snoert critici van Vermeersch de mond info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Evenepoel haalt stevig uit en wijst met de vinger na zware valpartij Van Gils info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Na jaren vertrokken: Vermeersch spreekt klare taal over broers Roodhooft info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over De Vlaeminck erg kritisch voor Van der Poel na achtste wereldtitel veldrijden info@stormtrainingspanbroek.nl info@stormtrainingspanbroek.nl over Norbert Riberolle laat nu ook zelf van zich horen na diskwalificatie op WK veldrijden Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2016-2026 www.wielerkrant.be All Rights Reserved