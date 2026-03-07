Campenaerts maakt een verbazingwekkende keuze: "Niet grondig met Van Aert over gepraat"

Ploegmaats Wout van Aert en Victor Campenaerts zijn beste maatjes. Verwacht hen dit jaar echter niet samen aan de start van een kasseikoers.

Jan Bakelants heeft Victor Campenaerts geïnterviewd voor HLN en kwam tot de vaststelling dat zijn landgenoot alle kasseiklassiekers links laat liggen. Bakelants schrok stevig toen hij tot die conclusie kwam. "Ik begrijp wat je bedoelt. Ik ken het parcours. Ik heb er al goed gereden en met Wout hebben we een kopman, met wie ik goed overeenkom."

Dat lijken allemaal redenen om juist wél van start te gaan in de klassiekers. "Vorig jaar marcheerde het echter niet. Tijdens de Vuelta heb ik tegen de ploegleiding gezegd: ik zou de klassiekers graag blijven doen, maar ik ben in die koersen het vertrouwen verloren en ik zie ook niet wat ik fout deed, zodat ik gemakkelijk beter kan doen..."

Campenaerts meer aan de zijde van Vingegaard

Na de rittenkoersen had Campenaerts daarentegen steeds een gevoel van euforie. Eén plus één is nog altijd twee. "Waarom het dan moeilijker maken dan het is?" Campenaerts zal dus minder aan de zijde koersen van Van Aert en meer aan die van Vingegaard. Geen enkele andere Visma-renner rijdt zo vaak samen met de Deen in 2026.

Bakelants stelt Campenaerts ook de vraag of hij gepraat heeft met Van Aert over zijn keuze om de kasseikoersen te skippen. "Niet grondig. Ik kom zeer goed overeen met Wout, maar hij weet ook dat hij in 2025 niets aan mij heeft gehad in die koersen." Dat is iets wat Campenaerts inmiddels al wel vaker heeft laten verstaan.

Campenaerts doet een suggestie

Aangezien Bakelants Van Aert toch af en toe vergezelt op zijn trainingen, komt Campenaerts met een idee op de proppen. "Vraag hem de volgende keer eens: "Wat waren vorig jaar de memorabele acties van Campi in de klassiekers?" Het zal lang stil blijven."