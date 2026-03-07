'Verrassende wending: Philipsen plots aan de start van Tirreno-Adriatico'

Jasper Philipsen zou maandag aan de start van de Tirreno-Adriatico verschijnen. Dat meldt Het Laatste Nieuws zopas in zijn berichtgeving.

Philipsen start in Tirreno

Volgens Het Laatste Nieuws zal Jasper Philipsen maandag aan de start van de Tirreno-Adriatico verschijnen. De krant meldt dat hij Kaden Groves zou vervangen.

Die kwam tijdens het openingsweekend ten val en zou niet tijdig klaar geraken, waardoor Alpecin-Premier Tech alsnog een andere renner aan de start laat komen.

De broers Roodhooft brengen al een sterke equipe aan de start in de Italiaanse rittenkoers. Zo rijden ook Mathieu van der Poel, Tibor Del Grosso en Emiel Verstrynge mee.

Sprinters tegen elkaar

De concurrentie van sprinters in de Tirreno-Adriatico is bijzonder groot. Jonathan Milan, Paul Magnier en Arnaud De Lie zijn van de partij.



Voor onze landgenoot is het een ideale periode om zijn vorm verder aan te scherpen richting zijn grote voorjaarsdoelen. Afwachten nu nog op de bevestiging van Alpecin-Premier Tech.