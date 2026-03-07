🎥 Hoe is het mogelijk? Lotte Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

In de Strade Bianche is het groepje met Lotte Kopecky de verkeerde richting uitgestuurd. Dat gebeurde op 30 kilometer van het einde.

Kopecky rijdt verkeerd in Strade Bianche

Wat een toestanden in de Strade Bianche. Op 30 kilometer van de finish werd de achtervolgende groep met Lotte Kopecky en Demi Vollering de verkeerde kant uitgestuurd.

Het groepje rensters volgden een motard, maar die had een bocht naar links moeten nemen. Zo kwamen de rensters op de verkeerde weg terecht.

Pas na goed 100 meter door te hebben gereden beseften ze goed en wel dat ze de verkeerde baan hadden genomen, waardoor ze plots keerden.

Verloren koers

Op dat moment had Kopecky al de nodige achterstand op de kopgroep en door deze fout lijkt de koers voor onze landgenote helemaal voorbij.

De rensters in de kopgroep zullen onderling uitmaken wie de overwinning pakt in deze Strade Bianche. Aan de organisatie om dit achteraf een uitleg te geven...



