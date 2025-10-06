Twee weken eerder dan voorzien punt gezet achter wegseizoen: Nys onthult reactie van Lidl-Trek

Thibau Nys zette eerder dan voorzien een punt achter zijn wegseizoen en focust zich nu op het veldrijden. Ook vader Sven Nys zag dat het eind augustus op was bij zijn zoon.

Het WK in Rwanda en het EK in Frankrijk vond Thibau Nys te zwaar, zijn eerste internationaal kampioenschap bij de profs laat dus nog even op zich wachten. Volgend jaar wil Nys wel naar het WK in het Canadese Montréal.

Om al eens te koersen op dat parcours, stond de GP van Quebec (12 september) en de GP van Montréal (14 september) op het programma van Nys. Maar uiteindelijk moest Nys op 31 augustus al een punt zetten achter zijn seizoen.



Zelf verklaarde Nys dat hij eigenlijk sinds het einde van het voorjaar al niet meer deftig had kunnen trainen. Ook vader Sven Nys zag dat het tijd was om de stekker er uit te trekken. "De bobijn van Thibau was helemaal af", zegt hij bij Het Nieuwsblad.

Begrip van Lidl-Trek voor Nys

Om in Canada te kunnen koersen, had Nys ook nog een jetlag moeten verwerken. Volgens Sven Nys was zijn zoon niet meer in staat om nog te presteren in Canada. En zo reed Thibau Nys eind augustus al zijn laatste koers van het seizoen.

"Dat Thibau zijn wegseizoen twee weken vroeger kon beëindigen, is onbetaalbaar voor zijn crossseizoen. Gelukkig waren ze bij Lidl-Trek héél begripvol", zegt Sven Nys nog. Op 1 november duikt Thibau Nys een eerste keer het veld in.