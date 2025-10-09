Bijna perfecte koers gereden? Deze ex-renner maakt brandhout van EK van Evenepoel

Bijna perfecte koers gereden? Deze ex-renner maakt brandhout van EK van Evenepoel
Foto: © photonews

Voormalig Vuelta-winnaar Chris Horner heeft in zijn videobespreking stevige kritiek geuit op de Belgische aanpak tijdens het EK wielrennen 2025. Volgens hem speelde Remco Evenepoel de wedstrijd in de kaart van Tadej Pogacar, die uiteindelijk solo naar de titel reed.

Horner stelde vast dat België dezelfde koersaanpak hanteerde als op het WK. “Ze reden dezelfde tactiek als op het wereldkampioenschap: agressief vanaf de start, aanvallen links, rechts en in het midden, en verspilden vroeg energie”, aldus Horner op zijn YouTubekanaal.

Te zwaar gemaakt

Volgens hem maakte de ploeg de wedstrijd te zwaar, waardoor Pogacar optimaal kon profiteren. En dat terwijl de Belgische renners van oordeel zijn dat ze de perfecte koers reden. De Amerikaan wees ook op een cruciale fout in de koersopbouw. “Als Pogacar de beste klimmer ter wereld is, wil je niet dat hij aanvalt op een klim van zeven kilometer op zeventig kilometer van de finish.”

Hij benadrukte dat België de wedstrijd te vroeg openbrak, wat nadelig uitpakte. Horner was expliciet over de rol van Evenepoel in het koersverloop. “Remco reed acht, misschien tien kilometer op kop, terwijl Pogacar uit de wind bleef. Je kunt je ploeg niet opbranden en dan verwachten dat je een renner van Pogacars niveau verslaat.”

Eén aanval

Toen Pogacar zijn aanval plaatste, was de Belgische kopman uitgeput. “Pogacar plaatste één versnelling, dan nog één”, aldus Horner. “Remco keek over zijn schouder en wist dat het voorbij was. Pogacar ging solo, en dat was de koers.”

Horner formuleerde ook wat volgens hem beter had gekund. “Op kop rijden en Pogacar rondleiden, dat is een no-go.” Hij pleitte voor een andere aanpak. “Je moet je ploeggenoten fris houden en hopen dat Pogacar van ver aanvalt, zodat je je numerieke overwicht kunt gebruiken.”

Volgens Horner is het cruciaal om te vermijden dat je in een één-tegen-één situatie belandt met Pogacar. “Als je eindigt in een één-op-één, verlies je. Dat wil je niet”, besluit hij.

