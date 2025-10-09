Drama slaat toe op training: zit carrière van renner er nu al helemaal op na ongeval?

Dinsdag raakte de Franse wielrenner Pierre Latour (31) gewond bij een verkeersongeval tijdens een trainingsrit in Peyrins, gelegen in de Drôme. De renner van Team TotalEnergies werd geraakt door de spiegel van een voertuig op een bochtige weg.

Volgens Claude Latour, vader van de renner, gebeurde het ongeval op de route Mortevieille. “Ik volgde hem op de scooter zoals gewoonlijk, hij werd aan zijn arm geraakt door de spiegel van een bestelwagen die hem niet had opgemerkt”, vertelt hij aan Le Dauphiné.

Negatief op alcohol en drugs

De gendarmerie van Romans-sur-Isère kwam ter plaatse en voerde alcohol- en drugstesten uit bij de bestuurder, die negatief bleken. Latour werd door de hulpdiensten overgebracht naar het ziekenhuis van Romans-sur-Isère. “We dachten eerst dat zijn arm gebroken was. Dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn, maar hij was wel flink toegetakeld”, aldus zijn vader.

Een dag na het ongeval maakte Team TotalEnergies via sociale media de medische balans bekend. Latour liep een kneuzing op aan de linkerarm en een hersenschudding. “Hij heeft een kneuzing aan de linkerarm, zonder breuk, en een lichte hersenschudding”, meldde de ploeg.

Laatste wapenfeit van Pierre Latour

De renner zal enkele dagen rust moeten nemen alvorens hij opnieuw mag trainen. “Na enkele dagen herstel kan hij zich opnieuw voorbereiden op de Chrono des Nations”, voegde de ploeg eraan toe.

Latour had eerder aangegeven dat hij zijn carrière zou beëindigen na de Chrono des Nations, gepland van 17 tot 20 oktober in Les Herbiers. “Hij zou normaal stoppen na die tijdrit”, verklaarde Claude Latour. “Ik heb het gevoel dat het nu al voorbij is.”

Zijn vader gaf duidelijk aan dat dit mogelijk hun laatste gezamenlijke training was. “Het was wellicht een van de allerlaatste trainingen die ik met Pierre deed”, besluit hij.

