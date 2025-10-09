"Een misverstand": Onverwachte details raken bekend over rijden onder invloed van Ruben Van Gucht

Ruben Van Gucht moest vandaag voor de politierechtbank verschijnen. Hij liet zich echter vertegenwoordigen omdat hij in het buitenland zit voor zijn werk.

Eind vorig jaar werd Ruben Van Gucht betrapt op de E17 ter hoogte van Nazareth. Hij bleek onder de invloed van alcohol te zijn. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken.

Zonder rijbewijs

Daarvoor vordert de procureur een boete van 1.600 euro en een rijverbod van 21 dagen. Maar uiteindelijk blijkt er nog meer aan de hand te zijn. Drie weken na de feiten reed Van Gucht weer rond, zonder dat hij zijn rijbewijs terug afgehaald had.

En dus was hij eigenlijk weer in overtreding. “Een misverstand”, legde zijn advocaat uit op de rechtbank, zo citeert Het Laatste Nieuws hem. “Hij dacht dat hij op dat moment automatisch weer mocht rijden.”

Uitstel

Het parket wil dat dit deel nog verder onderzocht wordt en stelde de zaak uit tot 18 december. En de politierechter zat nog met een probleem over Van Gucht.

“Het is ook niet proper dat hij ons gevraagd heeft dit uit de pers te houden”, klonk het. “Vraag meneer Van Gucht met aandrang ook aanwezig te zijn.”

Daarvoor moet hij in december dus fysiek aanwezig zijn op de rechtbank. Afwachten of hij er dan wel kan zijn. Van Gucht werd eerder al drie keer veroordeeld voor de politierechtbank, zo was nog te horen.